Coinbase obtiene la licencia MiCA para toda la UE en Luxemburgo y cambia su centro de operaciones de Irlanda

Coinbase obtiene la licencia MiCA de la CSSF luxemburguesa para ofrecer cripto servicios a 450 millones de residentes en la UE.

Coinbase traslada su centro de operaciones en la UE de Irlanda a Luxemburgo.

Coinbase ha recibido oficialmente su licencia de Markets in Crypto Assets (MiCA) de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Esta autorización permite a la bolsa ofrecer su gama completa de cripto servicios a los 27 estados miembros de la Unión Europea.

Coinbase también está trasladando su centro europeo desde Irlanda para aprovechar la progresiva postura reguladora de Luxemburgo en materia de innovación digital e infraestructura financiera.

El 20 de junio de 2025, Coinbase anunció que había obtenido su licencia MiCA de la CSSF, el regulador financiero de Luxemburgo. La licencia permite a Coinbase operar bajo un único marco regulatorio en toda la UE, dando servicio a 450 millones de residentes en uno de los mayores bloques económicos del mundo.

En particular, el vicepresidente de Coinbase también destacó el liderazgo de Luxemburgo en la política de blockchain, incluyendo cuatro proyectos de ley centrados en DLT ya aprobados en la legislación nacional.

La aprobación de la CSSF refleja el creciente impulso en toda Europa para la infraestructura regulada de criptomonedas. La medida unifica los esfuerzos reguladores de la empresa en Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y España en un único centro.

Coinbase destacó que este hito podría ser un indicador fundamental de la maduración del ecosistema de criptomonedas en todo el continente.

En un post de reacción publicado el 20 de junio, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, expresó su entusiasmo por la aprobación regulatoria y también destacó una reunión positiva con los altos funcionarios de Luxemburgo.

MiCA licence secured ✅

It was great to meet with Luxembourg Prime Minister @LucFrieden, the Crown Prince, and the very welcoming ministers as we announce the receipt of our MiCA license from the CSSF.

Time to take crypto adoption in Europe to the next level. https://t.co/Xcv7q2tFqJ pic.twitter.com/m2R8PrY4qx

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 20, 2025