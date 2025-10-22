Key Notes

La publicación de Musk llevó la capitalización de mercado de FLOKI por encima de 830 millones de dólares, marcando su mejor rendimiento desde principios de octubre con renovado interés inversor.

El volumen de negociación se disparó hasta 540 millones de dólares mientras la comunidad de memecoins especulaba sobre potenciales ganancias de triple dígito similares a las del rally de 2023.

El análisis técnico muestra un patrón de cuña descendente con objetivos potenciales de ruptura en 0,00011 y 0,00037 dólares si se mantiene el impulso alcista.

El precio de Floki Inu (FLOKI, 0,000073 $) se disparó un 20%, alcanzando un pico de 10 días de 0,00009 dólares el 20 de octubre, impulsado por una publicación enigmática de Elon Musk. El multimillonario aficionado a Dogecoin compartió un vídeo con una imagen del perro Shiba Inu Floki como consejero delegado de X, anteriormente Twitter.

Rally del precio de Floki: la publicación de Elon Musk en X desata una subida del 20%

En cuestión de horas tras la publicación de Elon Musk el 20 de octubre, el precio de Floki Inu se disparó un 27%, alcanzando aproximadamente 0,00009 dólares, con su capitalización de mercado superando los 830 millones de dólares, su nivel más alto desde el 10 de octubre. Aunque el precio de Floki ha retrocedido hacia los 0,000083 dólares en el momento de redactar este artículo, los operadores mantienen su optimismo respecto a ganancias mayores.

Un enlace adjunto a la publicación dirigía a los usuarios a una aplicación recién lanzada que permite crear vídeos similares generados por inteligencia artificial.

Aunque Elon Musk es más conocido por su respaldo a largo plazo de Dogecoin (DOGE, 0,19 $), el hombre más rico del mundo según Forbes 2025 también ha interactuado con la comunidad Floki en el pasado.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Cuando dimitió como CEO de Twitter en 2023, tras una controvertida adquisición de 44.000 millones de dólares un año antes, mencionó en tono de broma a Floki como su sustituto, provocando un rally del 140% en el precio ese mismo día.

Según datos de CoinMarketCap, el volumen de negociación de Floki alcanzó los 540 millones de dólares en el momento de este informe, con un aumento del 802% en las últimas 24 horas.

La especulación de la comunidad sigue siendo abundante. Un usuario seudónimo «Bonk Guy» expresó su optimismo ante un posible nuevo rally de triple dígito, haciéndose eco de la narrativa dominante en la sección de comentarios de la publicación de Elon Musk. Les ha pasado a las mejores memecoins.

Previsión del precio de Floki: ¿puede el MACD confirmar una ruptura de cuña descendente hacia 0,00035 dólares?

El gráfico de precio de 3 días de Floki revela un patrón de cuña descendente. Este indicador suele señalar movimientos alcistas más volátiles por delante. La acción del precio de Floki se sitúa cerca de 0,0000829 dólares, con las líneas MACD ligeramente por debajo de cero, pero el histograma se ha estrechado, confirmando que los compradores están recuperando el control. Otro cruce alcista (línea azul cruzando por encima de la roja) en el marco temporal diario/de 3 días confirmaría otro tramo al alza.

how many Xs did $FLOKI pump the last time Elon did this btw? IIRC he went on a rampage posting several 'Floki as X CEO' tweets and memes shortly after and was even excitedly talking about how it's cool that his dog was running Twitter on mainstream TV would be ironic if we get… https://t.co/f39VOv13PV — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) October 20, 2025

Una ruptura decisiva y cierre semanal por debajo del soporte de la cuña alrededor de 0,00006 dólares invalidaría el impulso alcista. Las lecturas de Bull-Bear Power (BBP) son marginalmente negativas pero se están aplanando, indicando que el sentimiento es mixto en lugar de decididamente bajista.

Si FLOKI registra un cierre decisivo por encima de 0,00015 dólares con un cruce MACD confirmado y volumen creciente, la siguiente resistencia importante se encuentra en 0,00011 dólares, con un objetivo extendido cerca de 0,00037 dólares si se valida el objetivo de la cuña descendente.

Por el contrario, un cierre semanal por debajo del suelo de la cuña alrededor de 0,00005 dólares invalidaría la previsión alcista del precio de Floki y aumentaría los riesgos de una reversión hacia 0,00004 dólares.

