«Compras oportunistas» mientras Bitcoin entra en zona de baja liquidez: Glassnode

Bitcoin cotiza en torno a los 115.000 dólares, con una caída del 3% en la última semana.

El soporte entre 110.000 y 116.000 dólares permanece débil, necesitando una acumulación más sólida.

Las salidas de los ETF y la toma de beneficios por parte de las ballenas sugieren una presión vendedora creciente.

Después de alcanzar un máximo superior a los 123.000 dólares a mediados de julio, Bitcoin BTC (117.350$) ha entrado en una fase de indecisión del mercado. En el momento de redactar estas líneas, el precio se mantiene justo por encima de los 115.000 dólares, con una bajada aproximada del 3% en los últimos siete días.

Según Glassnode, la ruptura de la zona de soporte de 116.000 dólares el 31 de julio empujó al BTC hacia un «vacío de aire» de baja liquidez, con escasa actividad compradora histórica entre los 110.000 y 116.000 dólares.

~120k $BTC were acquired during the rebound from $112k to $114k – evidence of opportunistic buying. Yet supply within the $110k–$116k range remains sparse, meaning stronger accumulation is needed to form lasting support: https://t.co/1J8WjAFubu pic.twitter.com/vL4OL3hOlg — glassnode (@glassnode) August 7, 2025

Los datos revelan que compradores oportunistas acumularon alrededor de 120.000 BTC durante un rebote entre los 112.000 y 114.000 dólares. Sin embargo, los analistas advierten que esta actividad a corto plazo resulta insuficiente para establecer un soporte duradero.

Los tenedores a corto plazo, aquellos que compraron BTC en los últimos 155 días, están viendo reducirse sus beneficios. Su rentabilidad ha descendido del 100% a tan solo el 70%, una señal de que la confianza podría debilitarse sin una demanda fuerte y una acumulación masiva.

El coste base actual de los tenedores a corto plazo se sitúa en torno a los 106.000 dólares, todavía por debajo del precio actual de mercado pero acercándose progresivamente.

Los datos on-chain también muestran que las carteras de las grandes ballenas de Bitcoin registraron beneficios superiores a 44,5 millones de dólares en las últimas 48 horas, señalando una oleada de actividad vendedora.

A pesar de este sentimiento cauteloso, los expertos mantienen el optimismo con el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas situado en la zona de «Codicia». Tom Lee, de Fundstrat, declaró recientemente que Bitcoin sigue siendo la principal criptomoneda para comprar y proyectó un objetivo de precio de 250.000 dólares para el BTC en 2025.

Long-term Bitcoin $BTC holders booked roughly $44.5 million in profits in the last 48 hours! pic.twitter.com/KN4tu7znVT — Ali (@ali_charts) August 7, 2025

El precio del BTC en una encrucijada

En el gráfico de 4 horas del BTC, las Bandas de Bollinger indican un estrechamiento de la volatilidad, con el precio intentando romper por encima de la banda media (SMA de 20) alrededor de los 115.355 dólares.

Un movimiento sostenido por encima de la banda superior cerca de los 115.750 dólares podría llevar a la criptomoneda hacia el nivel de resistencia de 118.000 dólares.

No obstante, un rechazo en la banda podría provocar una renovada presión bajista, con un soporte débil alrededor de la banda inferior en los 112.000 dólares.

El RSI sugiere un impulso neutral a ligeramente alcista con suficiente margen para movimiento ascendente si aumenta el volumen.

El indicador MACD muestra una posible convergencia alcista en formación, aunque la señal permanece temprana. Si la línea MACD supera la línea de señal con barras verdes crecientes, podría seguir un impulso ascendente. Una ruptura por encima de los 118.200 dólares señalaría una renovada fortaleza alcista.

