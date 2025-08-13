¿Conseguirá Shiba Inu recuperarse durante el repunte de la temporada altcoin?

Key Notes

Lucie considera que un repunte en el precio de Shiba Inu impulsaría significativamente los tokens relacionados del ecosistema como TREAT, BONE y LEASH.

El desarrollador principal Kaal Dhairya describió esta correlación como un "efecto halo", aunque subrayó que cada token debería triunfar por méritos propios.

Dhairya también aclaró las preocupaciones sobre el suministro de LEASH, confirmando un incremento del 10% tras acuñarse 10.765 tokens el 11 de agosto de 2025.

El precio de Shiba Inu (SHIB: 0,000014$) ha tenido un comportamiento inferior al del mercado cripto en general, cayendo un 3% durante el último mes pese al repunte del mercado de altcoins.

No obstante, Lucie, al frente del marketing de Shiba Inu, sostiene que la inminente temporada altcoin podría preparar el terreno para una fuerte recuperación del precio de SHIB.

El repunte de Shiba Inu, clave para el crecimiento del ecosistema

Ante la falta de dinamismo en el precio de Shiba Inu, los analistas del mercado cripto argumentan que esto también está afectando al desarrollo de otros tokens del ecosistema como BONE (0,19$), TREAT y LEASH.

Mientras SHIB celebra su quinto aniversario, los participantes del mercado depositan grandes esperanzas en este ecosistema.

La responsable de marketing de Shiba Inu, Lucie, aseguró que una vez que la capitalización bursátil de SHIB alcance los 30.000-50.000 millones de dólares, otros tokens del ecosistema como TREAT, BONE y LEASH experimentarán probablemente ganancias considerables.

En la actualidad, la capitalización de mercado de la segunda altcoin más importante se sitúa en 7.550 millones de dólares.

Para alcanzar una capitalización de 30.000 millones, SHIB necesitaría crecer un 300%, mientras que para llegar a los 50.000 millones tendría que aumentar un 600%.

Lucie señaló que, ante una posible temporada altcoin, algunos están extendiendo incertidumbre en torno a TREAT, el token de recompensa del ecosistema, que actualmente cuenta con una capitalización inferior a los 2 millones de dólares.

La ejecutiva calificó esta baja valoración como un «regalo» para los compradores tempranos y manifestó no esperar que TREAT permanezca por debajo de los 2 millones durante mucho tiempo.

Total crypto market cap hits $4.1T.

Alt season is near. Some smart ass fudding Treat under $2M, best gift to those who bought in. SHIB eco moves like alts around BTC. Once SHIB hits $30–50B, the rest will follow. Hold what you want, this eco will boom. — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) August 11, 2025

En respuesta al mensaje de Lucie, el desarrollador principal de Shiba Inu, Kaal Dhairya, describió la relación entre SHIB y otros tokens del ecosistema como TREAT, BONE y LEASH como un efecto halo, donde el éxito de un activo puede impulsar el rendimiento de los demás.

Sin embargo, hizo hincapié en que su objetivo para cada token del ecosistema es lograr el éxito de manera independiente, sin depender del comportamiento de activos relacionados.

El desarrollador de SHIB aclara las dudas sobre el suministro de LEASH

El desarrollador de SHIB, Kaal Dhairya, también abordó la reciente controversia en torno al aumento súbito en el suministro de tokens LEASH.

Dhairya confirmó en una entrada de blog que el suministro total se incrementó aproximadamente un 10% tras la creación de 10.765 nuevos tokens el 11 de agosto de 2025.

Total crypto market cap hits $4.1T.

Alt season is near. Some smart ass fudding Treat under $2M, best gift to those who bought in. SHIB eco moves like alts around BTC. Once SHIB hits $30–50B, the rest will follow. Hold what you want, this eco will boom. — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) August 11, 2025

Este acontecimiento sorprendió a muchos miembros de la comunidad, ya que durante mucho tiempo se había creído que LEASH tenía un suministro fijo.

El proyecto también había declarado previamente que el reajuste automático (rebasing), un proceso automatizado que ajusta el suministro de tokens mediante código, estaba desactivado.

Este reajuste puede tanto aumentar como disminuir los saldos de tokens, lo que podría tener un impacto positivo o negativo en los poseedores.

Lee sobre la mejor memecoin