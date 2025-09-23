Corea del Sur estrena su primera tesorería corporativa en SOL: ¿despegue inminente para Solana?

Key Notes

DFDV y Fragmetric Labs establecerán la primera tesorería corporativa de Solana en Corea del Sur.

El precio de Solana cayó un 7% hasta los 220 dólares pese al anuncio, aunque el volumen de negociación se disparó un 157%.

El gráfico semanal muestra que SOL está probando la resistencia de 220-260 dólares dentro de un triángulo ascendente alcista.

DeFi Development Corp., una compañía cotizada en el Nasdaq, junto a Fragmetric Labs, plataforma de staking líquido basada en Solana (SOL a 220,9 dólares), han revelado sus planes para crear la primera tesorería corporativa de Solana en Corea del Sur.

Ambas firmas adquirirán conjuntamente una empresa coreana que cotiza en bolsa para poner en marcha esta iniciativa, lo que supone una expansión significativa de la presencia de Solana en uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo.

We're extremely excited to announce that Fragmetric Labs and DeFi Development Corp. (NASDAQ:DFDV) will launch the first Solana Digital Asset Treasury in Korea through the acquisition of a Korean publicly-listed company. pic.twitter.com/rzGbVvmEXT — Fragmetric (@fragmetric) September 22, 2025

Una revelación importante tras pistas sutiles

El cofundador de Fragmetric había dejado entrever la semana pasada una revelación de gran calado, y finalmente se materializó durante el evento Solana Oriental celebrado en el marco de la Korea Blockchain Week.

Para DFDV, este movimiento forma parte de su programa Treasury Accelerator, cuyo objetivo es financiar el crecimiento de tesorerías de activos digitales en todo el mundo e impulsar el crecimiento por acción de Solana.

Como parte de esta estrategia, la firma invirtió recientemente 22,88 millones de dólares en la empresa cannábica Flora Growth, que está cambiando su denominación a ZeroStack para acumular Solana.

En la actualidad, DFDV posee más de 2 millones de SOL con un valor aproximado de 500 millones de dólares. El 19 de septiembre, la compañía añadió más de 62.000 SOL a sus tenencias, lo que sugiere que SOL podría convertirse perfectamente en la próxima criptomoneda en explotar durante 2025.

Reacción del mercado: SOL se desploma

El precio de Solana se desplomó más de un siete por ciento hasta los 220 dólares, a pesar de las noticias positivas, con movimientos intradía entre 218 y 240 dólares. Los volúmenes de negociación se dispararon más del 150% mientras los traders incrementaban las posiciones cortas.

Al mismo tiempo, el token de gobernanza de Fragmetric, FRAG, experimentó un repunte del 6%, cotizando en torno a los 0,043 dólares en condiciones de alta volatilidad.

Análisis del precio de SOL: una zona crucial

El gráfico semanal muestra que Solana está rozando la zona de resistencia de 220 a 260 dólares, un nivel que actuó como barrera principal durante el mercado alcista de 2021.

Esta área coincide con una línea de tendencia alcista a largo plazo, formando un patrón clásico de triángulo ascendente que a menudo precede a una continuación alcista.

$SOL / #Solana Slowly but surely this is playing out to the T. $1,000+ SOL isn't a meme. https://t.co/5zXdRKlS54 pic.twitter.com/1zdL7DZHHQ — K A L E O (@CryptoKaleo) September 17, 2025

Los indicadores de momentum respaldan el escenario alcista, con el RSI en tendencia ascendente por encima de 60 y el MACD cruzando hacia territorio alcista. Las entradas de capital, medidas por el Chaikin Money Flow, también se mantienen positivas.

Si Solana logra romper y cerrar por encima de los 260 dólares en el marco temporal semanal, podría prepararse el terreno para un repunte más amplio hacia los 300 y 380 dólares, con una posible nueva prueba de los máximos históricos cerca de los 500 dólares.

Más allá de los aspectos técnicos, analistas como Kaleo sostienen que la creciente base de tesorería de Solana, que ya supera los 4.300 millones de dólares, podría alimentar un movimiento parabólico hasta los 1.000 dólares en el próximo ciclo.

