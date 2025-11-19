Criptoacciones ante la venta masiva: así cotizan COIN, MSTR y mineras

Key Notes

La caída de Bitcoin por debajo de los 90.000 dólares y las salidas de 1.000 millones de dólares semanales de los ETF desencadenaron una oleada de ventas generalizada en las acciones vinculadas a criptomonedas.

Tanto Coinbase como MicroStrategy retrocedieron, con MSTR ampliando sus pérdidas pese a la reciente compra de 8.178 BTC por parte de Saylor.

Las acciones mineras registraron un comportamiento irregular mientras el hashprice se desplomaba.

La tormenta perfecta para las criptoacciones

El pasado 18 de noviembre, Bitcoin perforó el nivel de los 90.000 dólares cuando el apetito por el riesgo se enfrió ante la incertidumbre sobre futuras bajadas de tipos, arrastrando consigo a las acciones de criptomonedas.

Los ETF estadounidenses al contado de BTC experimentaron cuantiosas salidas netas a mediados de noviembre, con 1.000 millones de dólares retirados en apenas una semana, eliminando así un apoyo fundamental del mercado. A esto se suma que el hashprice ha tocado mínimos de varios meses mientras el precio se debilita y la dificultad se mantiene elevada.

Entre los principales actores del ecosistema cripto, las acciones mineras fueron las más castigadas. No obstante, las compañías que invierten en criptomonedas tampoco se libraron del castigo. Veamos cómo reaccionaron los principales valores ante este baño de sangre reciente en el mercado cripto.

Coinbase y MicroStrategy: quién sufrió más

El exchange de criptomonedas Coinbase (COIN) cerró el 17 de noviembre en 263,95 dólares, lo que supone un descenso del 7,06% en medio de la presión vendedora generalizada sobre las tecnológicas expuestas a cripto.

COIN suele beneficiarse de una mayor volatilidad gracias al incremento de volúmenes, pero cuando los precios de las criptomonedas se ajustan bruscamente, la compresión de la valoración puede imponerse.

MicroStrategy/Strategy Inc. (MSTR) terminó la jornada en 195,42 dólares (caída del 2,17%), prolongando su retroceso reciente en sintonía con la beta de Bitcoin. Sin embargo, Michael Saylor ha ratificado su fe en Bitcoin realizando una nueva compra masiva de 8.178 BTC.

Las grandes mineras de BTC cotizan lateralmente

A pesar de ser las más afectadas por la bajada del precio de Bitcoin, las principales acciones mineras cerraron de forma dispar el 17 de noviembre.

Los movimientos del sector dependen del hashprice (el precio de BTC multiplicado por la dificultad de red frente a los costes energéticos). Las empresas con electricidad más barata o con capacidad de computación diversificada (IA o HPC) pueden divergir, lo que explica los cierres mixtos del lunes:

Marathon Digital (MARA): 11,51 dólares, -4%.

Riot Platforms (RIOT): 13,88 dólares, -0,5%.

CleanSpark (CLSK): 10,61 dólares, -3,19%.

Hut 8 (HUT): 37,7 dólares, +2%, destacando frente a la debilidad del grupo.

IREN (IREN): 47,41 dólares, +1,04%, otra de las ganadoras destacables de la jornada.