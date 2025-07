¿Cuánto durará la alteason o temporada de altcoins?

El crecimiento de Ethereum ya supera al de Bitcoin, en un momento donde todas las altcoins despiertan y los indicadores se vuelven positivos. Pero antes de hablar de un ciclo completo, conviene analizar qué está moviéndose realmente en el mercado.

El indicador de Glassnode apunta a un cambio claro en la dinámica del mercado. Se observa un aumento visible de las stablecoins en los exchanges, una explosión de los volúmenes en altcoins, mientras que el TOTAL3 (altcoins excluyendo BTC y ETH) sale de una figura alcista. Todos estos indicadores convergen.

La paridad ETH/BTC rebota desde un nivel clave de 0,05 BTC y apunta hacia una zona alrededor de 0,085, nivel frecuentemente asociado con un cambio de momentum.

En el lado de las altcoins, los rendimientos recientes hablan por sí solos. De hecho, XRP, RENDER o incluso SEI encadenan subidas de dos dígitos, con tipos de financiación largos que permanecen positivos. Todo esto indica que no se trata únicamente de especulación a corto plazo, sino más bien de una rotación de capital en curso, respaldada por una liquidez bien presente.

Las mejores altcoins para esta altseason

Sin embargo, todavía nos encontramos en los inicios de la temporada de altcoins. El momento de plena euforia aún no ha llegado. En efecto, la dominancia de Bitcoin oscila alrededor del 62%, lo que sigue siendo demasiado elevado para una inversión completa.

Glassnode’s proprietary #Altseason Indicator fired on July 9. This means stablecoin supplies are expanding, capital is flowing into $BTC and $ETH, and, simultaneously, the altcoin market cap is rising – a structural environment conducive to capital rotation. https://t.co/sgsgAvb0E8 pic.twitter.com/dZT0RTIIQp

— glassnode (@glassnode) July 17, 2025