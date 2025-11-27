CZ de Binance, demandado por transacciones vinculadas a Hamás

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, y varios directivos de alto rango se enfrentan a una nueva demanda federal que les acusa de haber facilitado transacciones por valor superior a los 1.000 millones de dólares relacionadas con Hamás.

Esta demanda cuenta con el respaldo de más de 300 víctimas y familiares, presentada bajo la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo. La acción legal señala que Binance habría permitido operaciones vinculadas a grupos terroristas sancionados, entre ellos Hamás, Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Los demandantes sostienen que la plataforma priorizó los beneficios económicos por encima del cumplimiento normativo, operando de manera deliberada como canal para las finanzas ilícitas.

Una nueva demanda que suma a anteriores problemas legales

Se trata de una acción civil respaldada por 300 víctimas y familiares de personas que perdieron la vida o resultaron heridas en el ataque del 7 de octubre contra Israel. El abogado Lee Wolosky lidera el caso, que se ha presentado al amparo de la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo.

Este episodio llega apenas un mes después de que la administración Trump concediera un indulto a CZ por anteriores cargos relacionados con el blanqueo de capitales.

Más de 1.000 millones en transacciones sospechosas

Según la demanda, Binance habría facilitado transacciones superiores a los 1.000 millones de dólares vinculadas a organizaciones terroristas bajo sanciones internacionales, como Hamás, Hezbolá y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Lee Wolosky, el abogado que representa a las víctimas, declaró al New York Post que la plataforma antepuso los ingresos al cumplimiento de las normas básicas contra el terrorismo. En sus palabras, la demanda detalla cómo Binance facilitó a sabiendas cientos de millones de dólares que ayudaron a financiar las atrocidades del ataque del 7 de octubre.

Las acusaciones hacen referencia al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que causó más de 1.200 fallecidos.

Los demandantes argumentan que Binance se estructuró intencionadamente como refugio para actividades ilícitas. También alegan que el intercambio mantuvo a sabiendas cuentas vinculadas a grupos terroristas, permitiendo flujos financieros que podrían haber respaldado futuros ataques.

Antecedentes de sanciones millonarias

Binance y su fundador ya habían enfrentado medidas punitivas por parte de las autoridades estadounidenses en casos similares. La compañía pagó una sanción penal de 4.300 millones de dólares por infracciones relacionadas con controles inadecuados contra el blanqueo de capitales, incluyendo transacciones conectadas con Hamás y Al Qaeda.

En octubre, los reguladores franceses también presentaron cargos contra Binance por falta de cumplimiento normativo.

Ausencia de controles adecuados durante años

La última demanda establece que entre 2017 y 2023, Binance no implementó medidas de control suficientes. Los demandantes responsabilizan al intercambio de haber permitido que entidades sancionadas transfirieran cantidades significativas sin ser detectadas.

Según la acción legal, la plataforma se apoyó en una red de entidades offshore con supervisión regulatoria limitada y un registro mínimo de operaciones, lo que habría facilitado que las transacciones se produjeran al margen de los marcos habituales de vigilancia.

