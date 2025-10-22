Key Notes

CZ pronostica que Bitcoin superará la valoración de 29,67 billones de dólares del oro, aunque el momento exacto sigue siendo incierto.

El oro logró cinco máximos históricos diarios consecutivos la semana pasada, alcanzando 4.380 dólares por onza el viernes.

Bitcoin cotiza a 110.646 dólares tras la reciente volatilidad, mientras las grandes ballenas cripto acumulan exposición tokenizada al oro mediante XAUt y PAXG.

Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance y una de las figuras más reconocidas del mundo cripto, realizó una predicción audaz el 20 de octubre, afirmando: «Bitcoin superará al oro«, refiriéndose a la capitalización de mercado de ambos activos. El oro ha experimentado recientemente un rally impresionante, alcanzando máximos históricos consecutivos a diario.

La predicción llegó en una publicación provocadora el lunes, compartiendo una captura de pantalla sin acreditar de CompaniesMarketCap que muestra una capitalización de mercado de 29,67 billones de dólares para el oro frente a 2,21 billones de BTC.

«No sé exactamente cuándo», continuó CZ, añadiendo un descargo de responsabilidad a su predicción, «pero sucederá. Guarden este tuit».

Si la capitalización del oro permanece igual, que Bitcoin la supere significaría que Bitcoin subiría más de 10 veces su precio, sin contar su tasa de emisión que aumenta artificialmente la capitalización incrementando la oferta a una tasa de inflación anual inferior al 1%.

Prediction: Bitcoin will flip gold. I don't know exactly when. Might take some time, but it will happen. Save the tweet. pic.twitter.com/bR4Bq0JeVE — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

La publicación de Changpeng Zhao ha generado sentimientos encontrados entre los comentaristas en X, recibiendo apoyo de algunos y escepticismo de otros. Bitcoin a menudo se denomina «oro digital», aunque la principal criptomoneda carece de las propiedades físicas del metal precioso y commodity líder que históricamente han contribuido a la creciente demanda mundial de oro.

El oro se dispara mientras Bitcoin lucha

El oro posee varias propiedades físicas inherentes que han impulsado su demanda a lo largo de la historia, particularmente para usos en joyería, moneda, arte e industria. Estas propiedades provienen de su estructura atómica y características materiales, haciéndolo especialmente adecuado para aplicaciones tangibles.

Bitcoin, siendo un activo puramente digital, carece por completo de cualquier forma o propiedades físicas: existe únicamente como datos en una cadena de bloques, asegurado mediante criptografía y dependiente de infraestructura digital. Esta diferencia fundamental significa que Bitcoin no puede replicar las utilidades físicas táctiles, estéticas o prácticas que impulsaron la adopción y el valor del oro durante milenios.

Sin embargo, los defensores de BTC insisten en llamar a Bitcoin «oro digital» desde una perspectiva especulativa, refiriéndose al suministro limitado de Bitcoin como fuerza impulsora de su atractivo como inversión.

Desde esta perspectiva, el oro ha experimentado un rally impresionante mientras Bitcoin lucha con una mayor volatilidad, atravesando recientemente una caída masiva que provocó liquidaciones récord.

BTC cotiza actualmente a 110.646 dólares por moneda, mientras el oro se negocia a 4.348 dólares por onza. Además, el commodity líder estableció cinco máximos históricos consecutivos en cinco días la semana pasada, de lunes a viernes. En resumen, el oro alcanzó máximos de 4.117, 4.179, 4.218, 4.330 y 4.380 dólares cada día respectivamente, según los CFD sobre oro de TradingView.

Bitcoin tiene un máximo histórico aún indiscutido de 126.230 dólares, alcanzado el 6 de octubre.

Curiosamente, el rally del oro ha aumentado el interés por la exposición indirecta al activo por parte de ballenas cripto, que han sido vistas acumulando la versión tokenizada del oro mediante productos de stablecoin como XAUt de Tether y el token Pax Gold (PAXG), según cubrió Coinspeaker el 15 de octubre.

