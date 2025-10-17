CZ exige a Coinbase que añada más proyectos de BNB a su listado

Changpeng Zhao, fundador de Binance, ha lanzado un mensaje directo a Coinbase: es hora de que la plataforma liste más proyectos desarrollados sobre BNB Chain. El empresario sostiene que los criterios de equidad deberían marcar la pauta en las políticas de cotización de los intercambios. Sus declaraciones llegan justo después de que Coinbase sorprendiera al sector añadiendo BNB a su hoja de ruta de activos esta misma semana.

A través de una publicación en X, CZ subrayó una asimetría que considera llamativa: mientras Binance ya ha incorporado varios proyectos de Base, la red propia de Coinbase, esta última no ha listado ni uno solo del ecosistema BNB, pese a que BNB Chain registra en la actualidad una actividad muy superior.

Moreover, I would urge Coinbase to list more @BNBChain projects. @Binance has listed several Base projects. Don't think Coinbase has listed a single @BNBChain project yet. And it's a more active chain. Not a trade. Just recommending, given we are on the topic of being open,… https://t.co/16WkVUM6Om — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 16, 2025

Los datos de Nansen, firma especializada en análisis blockchain, respaldan esta tesis. La red BNB ha experimentado un auténtico estallido de actividad en las últimas semanas, con más de 500 millones de transacciones exitosas durante el último mes, lo que supone un incremento del 150% respecto al periodo anterior.

A esto se suma el anuncio reciente de CMB International, filial del China Merchants Bank, que ha puesto en marcha un fondo del mercado monetario por valor de 3.800 millones de dólares sobre BNB Chain.

Sin embargo, y a pesar de este dinamismo, Coinbase aún no ha dado el paso de listar ningún proyecto nativo del ecosistema BNB. Zhao considera que incorporar proyectos sólidos de distintas cadenas acabaría beneficiando a la propia Coinbase.

¿Listará Coinbase BNB?

Las palabras de CZ se producen días después de que Coinbase Markets presentara «The Blue Carpet», una nueva iniciativa que incluye a BNB en su hoja de ruta pública de cotizaciones. El programa pretende ofrecer un proceso más transparente y estructurado para los emisores de proyectos que aspiran a entrar en la plataforma.

Assets added to the roadmap today: BNB (BNB)https://t.co/lyEugQo7Cv — Coinbase Markets 🛡️ (@CoinbaseMarkets) October 15, 2025

Eso sí, conviene precisar que aparecer en la hoja de ruta no garantiza una cotización definitiva.

La medida llega en un momento delicado para Coinbase, cada vez más cuestionada por sus criterios de selección. Hace apenas unos días, Jeff Dorman, director de inversiones de Arca, arremetió contra la plataforma por listar «algunos de los peores activos» mientras ignora otros de alta calidad, incluida la tercera criptomoneda por capitalización: BNB.

Dorman planteó un dilema claro: Coinbase debe decidir si quiere ser un mercado neutral y abierto o un bróker selectivo centrado únicamente en determinados activos.

La «guerra del listado» entre plataformas

El debate sobre la equidad en las políticas de cotización se ha recrudecido estos últimos días. El fundador de Binance dejó claro recientemente que los proyectos cripto con solidez no deberían tener que pagar a los intercambios por aparecer en sus listados, dado que la demanda genuina del mercado y la actividad de los usuarios generan visibilidad por sí solas.

Sus declaraciones respondían a Jesse Pollack, desarrollador de Coinbase, quien había tachado el modelo de Binance de «caro y extractivo», abogando por eliminar por completo las comisiones de cotización.

Unpopular opinion post: On Listing "Fees" (saw this a few times recently) 1. If you are a project complaining about listing airdrops or "fees" (to users), Don't pay it. If your project is strong, exchanges will race to list your coin. If you have to beg an exchange to list,… https://t.co/DtEMb4RdS0 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 15, 2025

CZ insistió en que, en un mercado verdaderamente descentralizado, las discusiones sobre tarifas y políticas de los intercambios pasan por alto lo esencial: el reconocimiento basado en el mérito. Según su visión, los proyectos robustos con una adopción real entre usuarios acaban logrando cotizar en las principales plataformas de forma natural, sin necesidad de solicitarlo.