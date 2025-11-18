Key Notes

Changpeng Zhao afirma que cualquier devolución de la multa se destinaría a inversiones en Estados Unidos.

Los expertos jurídicos sostienen que la multa recae sobre Binance como empresa, no sobre CZ personalmente.

El equipo legal de CZ ha rechazado públicamente los rumores de un pago en criptomonedas a cambio del indulto.

El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, ha señalado que si el Gobierno estadounidense llegara a devolver alguna parte del acuerdo de 4.300 millones de dólares abonado por su compañía, lo reinvertiría en la economía norteamericana. La declaración llega después de que el directivo recibiera un indulto presidencial el pasado octubre.

Zhao reconoció en X que solicitar una devolución podría parecer excesivo, dado que ya agradecía el indulto. Confirmó que aún no había presentado ninguna petición de ese tipo, pero que si llegara a recibir alguna cantidad, la destinaría a beneficiar a Estados Unidos como muestra de gratitud.

ah, delicate question. 1. I appreciate the pardon already. There is a balance in asking for more vs "what is fair" vs appreciate what you got already. 2. IF we get any refund, we will be investing that in America anyway, to show our appreciation. Haven't asked yet, I think🙏 — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 17, 2025

¿Recibirá CZ una devolución de 4.300 millones?

El debate arrancó a raíz de una pregunta pública del asesor de blockchain Anndy Lian. Algunos observadores argumentan que un indulto presidencial elimina la culpabilidad y que, por tanto, la sanción multimillonaria ya no tendría validez.

Sin embargo, conviene recordar que los 4.300 millones de dólares del acuerdo se impusieron a Binance como compañía por su incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales y las sanciones internacionales. Un indulto presidencial afecta a la responsabilidad penal, pero no necesariamente a los acuerdos financieros de carácter corporativo.

Por ello, numerosos analistas jurídicos sugieren que la multa sigue siendo legalmente vinculante, salvo que sea impugnada y revocada judicialmente.

Desmentidos los rumores de pago en criptomonedas

El indulto presidencial de Donald Trump a CZ ha generado un intenso escrutinio público. Los críticos argumentan que la decisión plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés y la equidad en la aplicación de las normativas.

Muchos afirman que Zhao o Binance habrían pagado en secreto al presidente Donald Trump en criptomonedas para obtener el indulto. No obstante, Teresa Goody Guillen, quien dirigió el equipo de defensa de Zhao en Estados Unidos, desmintió la acusación durante una entrevista reciente con el experto cripto Anthony Pompliano.

Thanks for having me @APompliano and allowing some truth about @cz_binance to get some air time. It may be impossible to correct all the many false narratives and expose all the injustice, but I’ll try ⚖️🇺🇸 https://t.co/4pIOYY4pxn — Teresa Goody Guillén (@teresagoody) November 15, 2025

Guillen señaló que cualquier transferencia de criptomonedas de gran volumen sería públicamente visible en la blockchain. Añadió que Zhao nunca ha intentado comprar influencia, ni antes, ni durante, ni después de su condena.

Trump también descartó previamente tales rumores, asegurando que no conocía personalmente a CZ. Enmarcó el indulto como una corrección de una campaña injusta emprendida por la Administración anterior contra la industria cripto.

El indulto llegó después de que CZ se declarara culpable en 2023 de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos por las deficiencias de su plataforma en materia de prevención del blanqueo de capitales. Cumplió cuatro meses de prisión y abonó una multa personal de 50 millones de dólares.

