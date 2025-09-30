CZ repasa los grandes hitos un año después de su paso por prisión: los detalles

Key Notes

El fundador de Binance salió de prisión hace exactamente un año y dos días.

En este periodo, los estadounidenses eligieron un presidente favorable a las criptomonedas con nuevas directrices políticas.

BTC, ETH y BNB han alcanzado por separado máximos históricos en este tiempo.

Changpeng ‘CZ’ Zhao, fundador de Binance, apareció recientemente en X haciendo balance de algunos episodios destacados que ha experimentado el ecosistema cripto durante el año posterior a su puesta en libertad. El empresario se refirió tanto a la elección de una administración favorable a las criptomonedas en Estados Unidos como al notable repunte en las cotizaciones de diversas divisas digitales.

La administración estadounidense procripto actúa como motor del rally de precios

Según destacó CZ, los ciudadanos estadounidenses optaron por un mandatario que ha introducido un gobierno y una presidencia favorable a los criptoactivos, una decisión que ahora ha influido positivamente en las políticas a escala mundial. Estas directrices han traído consigo un ecosistema mejorado para la industria de activos digitales.

Como resultado, varias monedas de primer nivel como Bitcoin BTC$112.206, Ethereum ETH$4.111 y Binance Coin BNB$1.005 han registrado subidas significativas en sus precios. Partiendo de cifras por debajo de los 100.000 dólares, BTC literalmente superó un máximo histórico de 123.000 dólares. Ethereum experimentó una subida aún mayor, pasando de aproximadamente 2.500 dólares a cotizar ahora por encima de los 4.600.

Por su parte, BNB se encuentra entre las monedas que actualmente lideran el rally en el espacio cripto, respaldada por flujos de liquidez y sentimiento especulativo. Más allá de las ganancias de precio, CZ subrayó que ahora hay más desarrolladores tanto en BNB Chain como en el conjunto del ecosistema cripto.

La SEC estadounidense adopta una postura diferente hacia las criptomonedas

Un aspecto muy decisivo que mencionó fue el cambio en la forma en que la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) se relaciona ahora con las empresas cripto. Desde un enfoque de regulación mediante aplicación de la ley, la agencia ha pivotado completamente bajo el liderazgo de Paul Atkins.

Hace aproximadamente una semana, la SEC decidió alcanzar ‘una resolución en principio’ con los hermanos Winklevoss de Gemini sobre su desaparecida oferta Earn. Esto constituyó un claro reflejo de la administración más permisiva en la agencia.

En el plano personal, CZ hizo balance de que su Giggle Academy, que se estableció justo antes de ingresar en prisión, ha crecido notablemente. Hasta la fecha, esta institución ha proporcionado educación gratuita a más de 50.000 niños. En medio de estos desarrollos, circulan rumores sobre el regreso de CZ a Binance.

