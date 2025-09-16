De DOGE a SHIB: ¿Por qué se desploman hoy las meme coins?

Key Notes

El hackeo de Shibarium drena 2,4 millones de dólares, minando la confianza en Shiba Inu y desencadenando fuertes ventas en las meme coins.

Dogecoin, Shiba Inu y otras criptomonedas de internet se desploman mientras grandes transferencias y ventas de pánico golpean el mercado.

Las meme coins siguen siendo extremadamente sensibles a las noticias, con el valor total del mercado cayendo un 8 % en 24 horas.

Las criptomonedas de internet enfrentan otra ronda de pérdidas después de que un ciberataque en la red Shibarium de Shiba Inu sustrajera más de 2,4 millones de dólares del proyecto.

El ataque ha sacudido la confianza del mercado y ha arrastrado los precios de los nombres más importantes del sector, incluyendo Dogecoin y Shiba Inu.

El hackeo de Shibarium genera ondas de choque

La caída comenzó cuando Shibarium, una red de capa 2 vinculada a Shiba Inu, fue golpeada por un ataque de préstamo flash. El atacante utilizó 4,6 millones de tokens BONE para tomar control de las claves que supuestamente aprueban las transacciones en la red.

Una vez que obtuvieron ese control, se filtraron a través de aprobaciones falsas y extrajeron dinero del puente que conecta Shibarium con Ethereum.

Aproximadamente 2,4 millones de dólares en Ethereum y Shiba Inu fueron sustraídos antes de que el equipo congelara los 4,6 millones de BONE. Los desarrolladores detuvieron la propagación del daño, ya que algunos de los tokens BONE utilizados en el ataque estaban bloqueados bajo las reglas de staking.

Sin embargo, el impacto fue inmediato. Shiba Inu cayó más del 5 % en 24 horas, moviéndose desde 0,000014156 dólares hasta aproximadamente 0,00001359 dólares. En un momento dado, tocó un mínimo de 0,000013547 dólares.

Más de un billón de tokens SHIB cambiaron de manos en un solo día, evidenciando una clara presión vendedora. BONE también se deslizó, retrocediendo a 20 céntimos después de un breve repunte.

Dogecoin, la mayor meme coin por capitalización de mercado, también se desplomó. Actualmente baja casi un 8,75 % en 24 horas y cotiza en torno a los 0,2645 dólares.

La caída se agravó por una transferencia masiva de más de 119 millones de DOGE, valorados en más de 34 millones de dólares, enviados al exchange OKX.

Movimientos importantes como este suelen significar que alguien planea vender, lo que añade preocupaciones sobre más pérdidas. Meme coins como Pepe, Bonk y Floki también cayeron bruscamente, perdiendo alrededor del 8-10 % en un día. En conjunto, el valor total de las meme coins cayó a aproximadamente 76.200 millones de dólares, un descenso de más del 8 % en apenas 24 horas.

La venta masiva demuestra lo frágiles que son las meme coins. A diferencia de las criptomonedas más grandes, dependen principalmente del bombo publicitario y las comunidades online. Esto las hace mucho más sensibles a las malas noticias, ya sea un hackeo o un gran tenedor moviendo monedas a un exchange.

Por ahora, la atención se centra en el equipo de Shiba Inu y si pueden restaurar la confianza en Shibarium. Los traders también están observando de cerca Dogecoin, ya que más transferencias grandes podrían mantener la presión sobre todo el mercado de meme coins en los próximos días.

