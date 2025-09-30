De MrBeast a las finanzas descentralizadas: Aster registra fuertes subidas con 30 millones de dólares en comisiones

Key Notes

El token nativo de Aster ganó un 9% en las últimas 24 horas.

El DEX recaudó más de 30 millones de dólares en comisiones, gracias al volumen de negociación de 87.000 millones.

MrBeast se sumó al impulso alcista con otra compra de 320.000 dólares en ASTER.

Aster, una plataforma de intercambio descentralizada especializada en derivados, muestra indicios de una posible ruptura al alza tras una importante adquisición del youtuber MrBeast y superar a todos los protocolos en términos de comisiones diarias.

El token nativo del DEX, ASTER, se revalorizó un 9% durante las últimas 24 horas hasta alcanzar los 1,96 dólares. Su capitalización bursátil ronda actualmente los 3.200 millones de dólares.

Esta subida de precios llega mientras Aster, que cuenta con el respaldo de YZi Labs de Changpeng Zhao, registró un volumen de negociación en derivados de 87.000 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap. Esto supone una cuota de mercado del 90,6%, ya que el segundo mayor volumen, valorado en 6.400 millones, procede de su competidor Hyperliquid.

Tras este masivo volumen de operaciones, Aster recaudó aproximadamente 30 millones de dólares en comisiones durante 24 horas, superando a líderes en stablecoins como Tether y Circle, que obtuvieron 22,2 millones y 7,7 millones de dólares en comisiones respectivamente, según DefiLlama.

Su rival Hyperliquid acumuló únicamente 3,17 millones de dólares en comisiones durante el mismo periodo.

MrBeast adquiere más tokens ASTER

El proyecto respaldado por YZi Labs no solo atrajo usuarios del ámbito de las finanzas descentralizadas, sino que también llamó la atención de Jimmy Donaldson, el famoso youtuber y empresario conocido como MrBeast.

Según datos de Lookonchain, MrBeast amplió sus tenencias de ASTER en 167.436 tokens a última hora del 28 de septiembre.

Adquirió estos activos por más de 320.000 USDT, y actualmente posee un total de 705.821 ASTER, con un valor aproximado de 1,3 millones de dólares.

Debido a la popularidad de MrBeast, este movimiento podría desencadenar el temor a perderse una oportunidad entre los inversores, impulsando por tanto el precio de ASTER.

En este momento, ASTER se encuentra un 20,3% por debajo de su máximo histórico del 24 de septiembre, cuando alcanzó los 2,42 dólares.

Cabe destacar que el protocolo DeFi ya cuenta con un valor total bloqueado de 2.270 millones de dólares, marcando un nuevo récord histórico.

