¿Deberían los inversores aprovechar las caídas del precio de PENGU?

PENGU experimenta una creciente presencia en el mercado, con Route 2 FI calificándolo como un serio rival de Dogecoin debido a su sólida comunidad.

El precio de PENGU podría experimentar otra caída del 20% antes de rebotar hacia un posible repunte alcista.

La solicitud de ETF y la revisión de la SEC refuerzan su credibilidad, señalando una potencial adopción institucional y mayor legitimidad para PENGU.

La criptomoneda nativa de Pudgy Penguins, PENGU (0,0314 $), ha estado en el punto de mira recientemente. A pesar de una caída del 17% en el precio de PENGU durante la pasada semana, los analistas mantienen el optimismo de cara a un fuerte movimiento próximo, mientras califican esta situación como una corrección saludable.

Las conversaciones en torno a un posible ETF de PENGU también parecen estar cobrando impulso.

La caída del precio de PENGU ofrece una oportunidad de compra en la bajada

En medio de la reciente corrección en el precio de PENGU, los analistas están valorando ahora las oportunidades de compra en la bajada. El analista de criptomonedas Ali Martínez declaró que la reciente caída del precio de PENGU hasta los 0,025 $ parece ser una corrección saludable.

Martínez añadió que con la próxima presentación del ETF, la creciente adopción en Asia y millones de ventas de juguetes, el potencial alcista del token sigue siendo sólido.

$PENGU dip to $0.025 looks like a healthy correction! With ETF filing, Asia growth, and millions of toy sales, upside potential remains strong. pic.twitter.com/6gMzdooK5E — Ali (@ali_charts) August 18, 2025

PENGU cotiza un 4% más bajo a 0,31 $, con una capitalización de mercado que se mantiene por encima de los 2.000 millones de dólares. El volumen diario de negociación ha aumentado un 90%, lo que señala una fuerte presión vendedora. El token podría caer otro 20% hasta los 0,25 $ antes de rebotar.

El analista de criptomonedas Altcoin Sherpa señaló que varias altcoins están retrocediendo hacia niveles clave, incluida PENGU.

El analista indicó que aunque mantiene su optimismo sobre PENGU, el token podría atravesar cierta consolidación adicional antes de moverse al alza.

Un rival de Dogecoin con adopción creciente

Route 2 FI reveló que ha tomado una posición en PENGU, citando su amplio atractivo, el respaldo de una comunidad sólida y un equipo experimentado.

Describió el token como un rival de Dogecoin (0,22 $) y destacó su papel como puente entre los ecosistemas de Ethereum (4.353 $) y Solana (183,5 $).

Decided to buy a coin spot I’ve been thinking about for a while: $PENGU. If this is the golden bull run and alts run hard, then it's a bet worth taking. Some bullish arguments: -PENGU is framed as the first serious Dogecoin competitor, backed by a strong team, huge community,… — Route 2 FI (@Route2FI) August 13, 2025

Robinhood añadió recientemente PENGU a su plataforma de negociación avanzada, proporcionando a los usuarios estadounidenses acceso a herramientas y funciones de gráficos mejoradas.

Mientras tanto, PENGU está captando la atención mientras progresa su solicitud de ETF en el Cboe BZX Exchange, un paso que podría allanar el camino hacia una adopción institucional más amplia.

La revisión en curso de la SEC añade una capa de credibilidad a PENGU. Esto posiciona a la meme coin como un proyecto que demuestra transparencia y legitimidad bajo el escrutinio regulatorio.

