Desacoplamiento: Las criptomonedas suben mientras Wall Street baja

Bitcoin cotiza a 110.987 dólares con ganancias del 1,58% mientras el S&P 500 cae un 1,48%, rompiendo los patrones tradicionales de correlación el 2 de septiembre.

El índice Altseason alcanza 61 puntos en Coinglass mientras el dominio de Bitcoin desciende del pico cíclico del 65% al 58%, indicando rotación de capital hacia altcoins.

Strategy adquiere 4.000 BTC por valor de 449 millones de dólares mientras la capitalización total del mercado cripto sube un 1,5% hasta los 3,77 billones de dólares intradía.

Tradicionalmente, el mercado de las criptomonedas, encabezado por Bitcoin, ha mantenido una correlación significativa con la bolsa estadounidense. La mayoría de las veces, ambos mercados se movían al unísono: cuando las acciones subían, las criptomonedas las seguían, y viceversa. Sin embargo, esta correlación histórica está siendo desafiada precisamente el 2 de septiembre, coincidiendo con la vuelta de Estados Unidos tras las vacaciones del Día del Trabajo.

Los datos de Google Finance muestran una divergencia notable: mientras el S&P 500 iniciaba la jornada con una caída del 1,48% hasta los 6.364 puntos, Bitcoin registraba ganancias del 1,58% alcanzando los 110.987 dólares por unidad.

Pero la ruptura de correlación no se limita únicamente a Bitcoin. Las altcoins también experimentan alzas significativas, como refleja el índice de capitalización total del mercado cripto de TradingView, que se sitúa por encima de los 3,77 billones de dólares, con una subida intradía del 1,5%.

Durante la mañana de hoy, diversos analistas han señalado que el rally del oro podría haber retrasado la llegada de la altseason, mencionando una batalla de posicionamiento entre riesgo y refugio tanto para inversores institucionales como minoristas. No obstante, el mercado está dando señales del inicio de una altseason mientras el oro continúa marcando nuevos máximos históricos.

Bitcoin se desacopla del patrón comercial del S&P 500

Entre las señales más relevantes destaca el índice de dominancia de Bitcoin (BTC.D), que ha roto la tendencia alcista de varios años, observándose una rotación gradual del capital de Bitcoin hacia las altcoins. Esta tendencia también se aprecia entre los inversores institucionales, con flujos hacia los ETF de Ethereum y ballenas veteranas de Bitcoin que venden BTC para acumular Ethereum.

Además, el índice Altseason de Coinglass «ha escalado hasta 61 puntos», según destacaba el analista cripto conocido como Lucky en la plataforma X. Según su análisis, esta fase sienta las bases para la próxima temporada de altcoins.

Bitcoin mantiene una correlación histórica con el S&P 500, mostrando movimientos similares al alza y a la baja, como se observa en los gráficos cruzados de TradingView. Sin embargo, existen momentos puntuales donde Bitcoin se desacopla del principal indicador bursátil estadounidense, primero para imprimir grandes ganancias y posteriormente experimentar correcciones importantes hasta retomar la senda de correlación.

Dos momentos destacados de esta actividad fueron 2017 —que marcó el segundo mayor mercado alcista en la historia cripto, seguido de la primera altseason relevante con BTC.D cayendo de más del 90% a menos del 40%— y 2021, que significó el mayor mercado alcista cripto, caracterizado por la segunda gran altseason con el dominio de capitalización de Bitcoin descendiendo del 70% nuevamente a menos del 40%.

En el momento de redactar este análisis, BTC.D se sitúa en torno al 58%, tras alcanzar un pico del 65% en este ciclo, mientras Bitcoin insinúa un desacoplamiento del mercado bursátil. En una intersección entre ambos mundos, la empresa de Michael Saylor, Strategy (NASDAQ: MSTR), anunciaba otra compra masiva de Bitcoin, adquiriendo más de 4.000 BTC por 449 millones de dólares, cerca de lo que podría constituir un suelo local.

