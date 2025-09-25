Desde la cárcel, Sam Bankman-Fried sacude el FTT con un simple «buenos días»

A continuación, un segundo mensaje aclaró que un amigo gestionaba la cuenta del expresidente ejecutivo del exchange FTX, quien permanece entre rejas. Esta aclaración no logró aquietar de inmediato las especulaciones del mercado.

El token FTT se desvinculó momentáneamente del comportamiento general del mercado durante este repunte súbito. De esta manera, el precio alcanzó un máximo cercano a los 1,20 dólares, lo que supuso una subida del 30% al 60% según las plataformas, antes de retroceder hacia los 0,97 dólares.

gm — SBF (@SBF_FTX) September 23, 2025

Tres horas después del «gm», la cuenta confirmó que SBF no tuiteaba personalmente. Con ello, el argumento del «regreso de SBF» quedaba descartado. Sin embargo, la maquinaria especulativa ya estaba en marcha. Además, los debates se desviaron inmediatamente hacia posibles giros judiciales, como suele ocurrir con todo lo relacionado con FTX.

Reacciones encontradas en redes sociales

La comunidad se encendió, entre sarcasmos y nostalgia. No obstante, los hechos son tozudos: el FTT vive principalmente al compás de los titulares vinculados al caso FTX. Por tanto, cualquier señal mínima basta para desencadenar una estampida a corto plazo.

Conviene recordar: el FTT cotiza aproximadamente un 99% por debajo de su máximo histórico de 84,19 dólares alcanzado en 2021. En efecto, el token ha perdido su utilidad principal desde el colapso del exchange. De ahí que el activo reaccione sobre todo a rumores, ruido de mercado y actualizaciones procesales. Asimismo, la idea de una resurrección de FTX resurge por oleadas.

¿Está FTT entre las criptomonedas que van a explotar?

Volatilidad extrema y cimientos frágiles

En el apartado de procedimientos legales, las devoluciones a los acreedores siguen su curso, con una distribución anunciada de más de 1.600 millones de dólares para el 30 de septiembre. Con todo, este calendario no implica ninguna indicación concreta para el token FTT.

Los operadores lo han entendido perfectamente. Aprovecharon el impulso y después tomaron beneficios. Así pues, el precio del FTT regresó rápidamente a sus niveles anteriores. En consecuencia, la dinámica a medio plazo sigue siendo incierta.

En febrero de 2025, su cuenta de X había publicado una serie de mensajes desconcertantes. Como si aún dirigiera FTX, llegó incluso a mencionar despidos. Después, la cuenta permaneció en silencio durante meses. De este modo, cada reaparición reaviva de inmediato la atención del mercado.

El expresidente ejecutivo cumple condena

En la actualidad, el expresidente ejecutivo se encuentra encarcelado y cumple 25 años de reclusión. Pese a ello, ha recurrido su condcondena; la vista está prevista para el 4 de noviembre. Además, sus medios de comunicación permanecen estrictamente controlados, lo que a veces alimenta la confusión en torno a su cuenta.

La quiebra de FTX golpeó duramente a los usuarios, con pérdidas estimadas entre 9.000 y 11.000 millones de dólares. Los tribunales le declararon responsable de este fiasco. Por consiguiente, cualquier señal relacionada con SBF puede provocar un sobresalto en el FTT, sin alterar los fundamentos de base.

