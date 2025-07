DOGE se dispara un 7 % hasta 0,28 dólares tras la masiva compra de Bit Origin: un analista revela el próximo objetivo

El CEO Jinghai Jiang destacó la utilidad de Dogecoin para micropagos y su potencial de adopción institucional como catalizadores clave a largo plazo.

Dogecoin (BTC: 118 307 $) se catapultó un 7 % hasta alcanzar los 0,28 dólares el lunes 21 de julio, superando a Cardano, Solana y otras criptomonedas del top 20. El repunte llegó después de que Bit Origin Ltd (NASDAQ: BTOG), una firma de activos digitales con sede en Singapur, revelase la adquisición de 40,5 millones de DOGE para alimentar su recién lanzada Estrategia de Tesorería, respaldada por una facilidad de capital de 500 millones de dólares.

Según el comunicado oficial de Bit Origin, la compra de DOGE se ejecutó a un coste medio de 0,2466 dólares por token, elevando sus tenencias totales a más de 40 millones de DOGE. La firma también presentó una nueva métrica, DOGE-Por-Acción (DPS), calculada en aproximadamente 0,691 basándose en sus acciones Clase A y B en circulación.

En los documentos oficiales presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) el lunes, Jinghai Jiang, CEO y presidente de Bit Origin, subrayó la creciente utilidad de Dogecoin para micropagos como un catalizador alcista clave a largo plazo.

La adquisición es la primera de Bit Origin bajo su propuesta iniciativa de tesorería de activos digitales de 500 millones de dólares anunciada la semana pasada, una estrategia de diversificación pensada para aprovechar tanto la experiencia minera como el despliegue de capital en cadena. El movimiento de Bit Origin hacia posiciones de DOGE respaldadas por tesorería se alinea con otras firmas prominentes con sede en Estados Unidos, incluyendo Strategy (anteriormente Microstrategy), Metaplanet y SOL Strategies, que mantienen considerables tenencias cripto en sus balances.

En medio de las reacciones del mercado al anuncio de compra de DOGE de Bit Origin, el analista técnico y trader cripto Alan ha sugerido que la última ruptura de precios de Dogecoin podría desencadenar otra subida del 30 %.

Alan observa que aunque el RSI ha entrado en territorio de sobrecompra, no hay divergencia bajista. Como se aprecia en el gráfico anterior, tanto el precio de DOGE como las tendencias del RSI han impreso recientemente máximos más altos, señalando fortaleza en lugar de agotamiento.

#Dogecoin broke out from a resistance level and closed above it on the daily chart. The RSI shows no bearish divergence, creating a higher high on both RSI and $Doge, indicating this breakout is legitimate in terms of momentum.

However, the RSI has entered the overbought zone. A… pic.twitter.com/yW3HClYApo

— Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) July 21, 2025