Dogecoin, en una encrucijada decisiva para su cotización

La mayor criptomoneda meme del mundo, Dogecoin (DOGE), se encuentra bajo una fuerte presión bajista tras caer un 7% durante la última semana, y actualmente cotiza en torno a los 0,18 dólares. Además, el volumen de negociación diario de DOGE se ha desplomado un 51%, situándose ahora en 1.340 millones de dólares. Los expertos del mercado consideran que el precio de Dogecoin atraviesa un momento crucial que definirá su evolución próxima.

Dogecoin pone a prueba el último soporte antes de una posible caída

El analista de criptomonedas Ali Martínez ha señalado que 0,18 dólares constituye un nivel de soporte clave para Dogecoin. Según Martínez, mantener esta cota podría allanar el camino hacia un posible rebote en dirección a los 0,26 dólares o incluso los 0,33 dólares a corto plazo.

El gráfico de Dogecoin evidencia, sin embargo, una presión vendedora creciente con señales claras de debilidad. DOGE ha lanzado una importante señal bajista al formarse un cruce de la muerte (Death Cross) en sus medias móviles exponenciales (EMA). Este cruce se produce cuando la EMA de 50 días cae por debajo de la EMA de 200 días, confirmando el debilitamiento del impulso alcista.

Esta evolución técnica sugiere que Dogecoin podría ser cada vez más vulnerable ante posibles caídas generalizadas del mercado. A medida que la confianza de los inversores se resquebraja, los analistas alertan de una volatilidad en aumento que podría ejercer más presión sobre el precio del activo.

Las ballenas se deshacen de más de 180 millones en DOGE

Los datos en cadena indican que los grandes inversores, conocidos como ballenas, han comenzado a desprenderse de volúmenes significativos de DOGE. Durante la última semana, estos actores han vendido aproximadamente 1.050 millones de DOGE, valorados en más de 180 millones de dólares.

Cabe destacar que las direcciones que poseen entre 10 millones y 100 millones de DOGE empezaron a reducir sus posiciones el 27 de octubre, descargando alrededor de 800 millones de unidades.

Inversores alcistas proyectan un rally hasta 1,70 dólares

Pese a que el mercado cripto atraviesa actualmente una fase descendente que favorece a los bajistas, algunos analistas mantienen su optimismo intacto.

El analista Bitcoinsensus sostiene que el rally de Dogecoin podría arrancar desde los niveles actuales, proyectando ganancias exponenciales a partir de aquí. Según este experto, los patrones históricos de precios de DOGE revelan una tendencia alcista recurrente, con repuntes previos que registraron ganancias del 300% y el 500%.

El ciclo actual, apunta, podría extender ese movimiento aún más, con proyecciones que apuntan hacia un incremento del 800%. Bitcoinsensus establece un precio objetivo de aproximadamente 1,70 dólares para DOGE si el patrón continúa desarrollándose según lo previsto.

