Dogecoin en una encrucijada decisiva: ¿posible subida a 10 $?

Los expertos del mercado mantienen una perspectiva alcista para Dogecoin, señalando los 0,218 dólares como la próxima resistencia importante.

Si DOGE consigue superar los 0,21 dólares con volúmenes sólidos de negociación, el siguiente objetivo a corto plazo se sitúa en 0,50 dólares.

El analista Ether Naysonal observa que DOGE está entrando en su "tercera fase parabólica" con miras al nivel de 10 dólares.

Tras un nuevo intento de romper la barrera de los 0,21 dólares, Dogecoin vuelve a poner a prueba el soporte crucial de los 0,20 dólares mientras se encuentra en una situación que puede marcar su rumbo.

No obstante, el interés institucional en una de las mejores memecoins ha experimentado un aumento considerable, según reflejan los datos de derivados. Así, las previsiones alcistas para DOGE se mantienen intactas, con algunos expertos del sector que contemplan una subida parabólica hasta los 10 dólares en el próximo mercado alcista.

Resistencia en los 0,20 dólares con señales positivas en derivados

A pesar de su comportamiento más contenido, la estabilidad del precio de Dogecoin en torno al nivel de 0,20 dólares muestra una notable resistencia tras la volatilidad de la semana pasada. El sentimiento institucional parece moderadamente optimista: los datos de derivados revelan un incremento del 9 % en el interés abierto durante las últimas 24 horas. Aproximadamente el 70 % de los operadores mantienen en estos momentos posiciones largas.

Esto refleja tendencias crecientes de acumulación institucional en activos digitales de alta volatilidad, a medida que el capital regresa hacia la exposición al riesgo en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica. Además, con la demanda de ETF de criptomonedas cobrando impulso, gestoras de activos como 21Shares están presionando para lanzar un ETF al contado de Dogecoin al mercado.

Como muestra el gráfico de análisis técnico, los 0,20 dólares han sido un nivel decisivo para DOGE y un soporte sólido desde febrero de 2025. Lo positivo es la formación de máximos cada vez más altos tras cada rebote desde el soporte.

El último movimiento del precio de Dogecoin refleja una consolidación típica posterior a la volatilidad, lo que indica que los creadores de mercado podrían estar reconstruyendo la liquidez antes del próximo movimiento direccional.

Los indicadores de impulso señalan condiciones neutrales, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) rondando el 52 y el MACD mostrando una leve divergencia positiva. Esta configuración es coherente con una acumulación constante más que con un exceso especulativo.

🚨 The Resurrection of the Meme Coin $DOGE is up +43% this year, showing strength most are ignoring.

While many altcoins are still asleep, Dogecoin is holding strong above $0.20 a key support zone 🐕 Critical level to watch: $0.218

If it breaks with volume… the half-dollar… pic.twitter.com/ZitUzvFgkA — Diana Sanchez (@DianaSanchez_04) October 27, 2025

Perspectivas alcistas intactas: ¿10 dólares todavía posibles?

La analista de criptomonedas Dian Sanchez destacó el sólido rendimiento del precio de Dogecoin en 2025. Señaló que la criptomoneda inspirada en el meme ha ganado un 43 % en lo que va de año, mientras que muchas altcoins permanecen contenidas.

La analista identificó los 0,218 dólares como un nivel de resistencia crítico que vigilar. Añadió que una ruptura de DOGE con un volumen fuerte de negociación podría abrir el camino hacia la marca de 0,50 dólares.

El analista de criptomonedas Ether Nasyonal sugirió que Dogecoin podría estar acercándose a su «tercera fase parabólica». Lo detectó al compararlo con ciclos similares anteriores durante los mercados alcistas de criptomonedas de 2017 y 2021.

$DOGE 3rd Parabolic phase ahead. Dogecoin has completed all of its past major accumulation cycles with a parabolic rise. We are currently in the third cycle… but we haven't witnessed that phase yet. The structure is maturing, the silence is deepening. pic.twitter.com/XlzYPQb2Zr — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 27, 2025

Según Naysonal, Dogecoin ha completado históricamente cada uno de sus principales períodos de acumulación con una brusca subida parabólica. El analista observó que el ciclo actual parece estar madurando, y agregó que las condiciones del mercado permanecen tranquilas, una fase que a menudo precede a una aceleración significativa del precio.

