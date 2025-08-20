Dogecoin prepara un movimiento del 40%: ¿el dólar ya no es una utopía?

Key Notes

Dogecoin se consolida dentro de un patrón triangular, con analistas contemplando una posible ruptura alcista del 40%.

Las probabilidades de aprobación de un ETF para DOGE han escalado hasta el 73% en Polymarket, avivando esperanzas de flujos institucionales.

Los gráficos de corto plazo muestran un patrón bajista de Cabeza y Hombros, con soportes en 0,22 y 0,188 dólares.

Dogecoin vuelve a situarse en el epicentro de la especulación bursátil, con analistas sugiriendo que la criptomoneda meme podría estar preparándose para una ruptura importante.

El analista cripto Ali Martinez destacó recientemente que DOGE se está consolidando dentro de un patrón triangular simétrico, habitualmente preludio de movimientos explosivos. Según Martinez, Dogecoin se prepara para un movimiento del 40% en su precio.

Consolidación triangular: una configuración decisiva

Observando el gráfico de 12 horas compartido por Martinez, DOGE lleva comprimiéndose dentro de un triángulo que se estrecha, delimitado por máximos decrecientes y mínimos crecientes. Cotizando actualmente en torno a 0,22 dólares, la moneda se sitúa justo por encima del retroceso de Fibonacci del 0,5 en 0,218 dólares.

Una ruptura decisiva por encima del nivel Fib del 0,618 en 0,233 dólares podría impulsar DOGE hacia la zona de 0,25-0,28 dólares, mientras que una caída arriesgaría enviarla de vuelta hacia el soporte de 0,188 dólares.

Dogecoin $DOGE consolidates in a triangle, preparing for a 40% price move! pic.twitter.com/Xgd1Y0qzoP — Ali (@ali_charts) August 19, 2025

La proyección del 40% de Martinez implica un movimiento potencial hacia 0,30-0,32 dólares si los alcistas toman el control, un nivel que coincide con extensiones clave de Fibonacci. Semejante ruptura no solo confirmaría el impulso alcista sino que también acercaría DOGE a recuperar el nivel psicológico de 0,50 dólares, alimentando la especulación a largo plazo sobre una carrera hacia el dólar.

Las esperanzas del ETF añaden combustible

Paralelamente, la plataforma de mercados predictivos Polymarket muestra una probabilidad del 73% para la aprobación de un ETF de Dogecoin, un incremento del 36% en las últimas semanas.

Un ETF aprobado marcaría un hito considerable para DOGE, abriendo las compuertas al capital institucional y potencialmente desencadenando un shock de demanda similar al que experimentaron Bitcoin y Ethereum tras el lanzamiento de sus ETF.

Riesgos a corto plazo: Cabeza y Hombros en el gráfico de 4 horas

No todos los analistas están convencidos de que el camino hacia arriba sea sencillo. El observador de mercado Wise Crypto advierte que el gráfico de 4 horas de Dogecoin está mostrando un patrón de Cabeza y Hombros, una señal bajista clásica.

Con el precio probando la línea de cuello cerca de 0,22 dólares, una ruptura confirmada podría desencadenar una corrección pronunciada hacia el soporte de 0,188 dólares.

🚨 Market looking too bleedy this week, $DOGE traders, stay cautious⚠️! 📊 On the 4hr time frame, a clear Head & Shoulder pattern has formed — a classic bearish setup. Right now price is testing the trend-line support zone 📉 If this support level breaks, $DOGE could dump hard,… pic.twitter.com/vE0GCwWwtZ — Wise Crypto (@WiseCrypto_) August 19, 2025

Wise Crypto comentó que es posible un rebote a corto plazo hacia 0,25-0,28 dólares, pero «el riesgo está en el lado bajista». Aconsejó a los inversores no precipitarse en las entradas.

Análisis del precio de DOGE: señales favorables pero cautelosas

Examinando el gráfico semanal, DOGE parece estar formando una base sólida por encima de la línea de tendencia ascendente que ha estado vigente desde principios de 2023.

El RSI (50,68) se sitúa en niveles neutrales, dejando margen para impulso alcista, mientras el MACD ronda la línea cero, señalando un posible cruce alcista si se construye momentum.

El Flujo Monetario Chaikin (0,05) permanece ligeramente positivo, sugiriendo entradas moderadas de capital, mientras las Bandas de Bollinger muestran DOGE comprimiéndose, una señal técnica de compresión de volatilidad antes de un movimiento amplio.

La tendencia a largo plazo permanece intacta mientras DOGE se mantenga por encima de 0,20 dólares, mientras que una ruptura por encima de 0,28-0,30 dólares podría validar el escenario alcista y abrir la puerta para un impulso hacia 0,40-0,50 dólares.

El camino hacia el dólar: ¿sueño o realidad?

Alcanzar el dólar sigue siendo un hito psicológico y un sueño alimentado por memes para muchos operadores, convirtiéndola en una de las mejores criptomonedas meme para comprar.

Para llegar allí, Dogecoin necesitaría tanto rupturas técnicas sólidas como una ola de catalizadores fundamentales, tales como la aprobación de un ETF, renovado entusiasmo minorista o adopción comercial.