Dogecoin se estanca pese al impulso de Tesla por la IA

Dogecoin permaneció inmóvil por debajo de los 0,15 dólares a pesar de que Elon Musk anunciara un avance de Tesla en la fabricación de chips de inteligencia artificial, rompiendo su patrón histórico de repuntar con noticias relacionadas con el magnate.

Los traders de Dogecoin «venden con la noticia» mientras Tesla alcanza 1,2 billones

El precio de Dogecoin se mantuvo apagado por debajo de los 0,15 dólares el 24 de noviembre, quebrando su tendencia histórica de subir cuando Elon Musk hace anuncios alcistas. El consejero delegado de Tesla reveló el 23 de noviembre que una unidad secreta de inteligencia artificial dentro de la compañía de automóviles había logrado un avance significativo en la producción de chips de IA.

Most people don’t know that Tesla has had an advanced AI chip and board engineering team for many years. That team has already designed and deployed several million AI chips in our cars and data centers. These chips are what enable Tesla to be the leader in real-world AI. The… — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2025

Musk llamó especialmente la atención al subrayar que Tesla está ahora en condiciones de superar la producción conjunta de actores existentes como NVIDIA y TSMC. La declaración alimentó una oferta agresiva sobre las acciones de Tesla. El valor TSLA saltó un 7,5% el 24 de noviembre, cotizando a 420 dólares y elevando su capitalización bursátil a 1,2 billones de dólares, según datos de Yahoo Finance.

Sin embargo, el optimismo en torno a Tesla no se contagió a los mercados de Dogecoin. La criptomoneda operó en una estrecha franja entre 0,14 y 0,15 dólares mientras los traders especulativos reaccionaban de forma defensiva al anuncio de Musk.

El interés abierto cae un 1,5% tras el anuncio de Musk

Los datos de Coinglass muestran que el interés abierto en Dogecoin cayó un 1,5% en las últimas 24 horas hasta los 1.430 millones de dólares. Los operadores cerraron aproximadamente 20 millones de dólares en posiciones de futuros, evidenciando un claro patrón de venta tras la noticia.

Más significativo aún: el ratio largo-corto de Dogecoin descendió a 0,98. Esto confirma que la mayoría de los nuevos contratos de futuros realizados tras la actualización de Musk se inclinaban hacia posiciones bajistas, planteando mayores riesgos de caída por delante.

Pronóstico del precio: los bajistas mantienen el impulso

Dogecoin cotiza cerca de los 0,15 dólares tras una vela verde moderada el 24 de noviembre, pero la estructura general sigue siendo firmemente bajista. El precio continúa situándose por debajo de las medias móviles simples de 5 y 8 días, justo por encima de 0,15 dólares, mostrando fuertes obstáculos en la parte superior, reforzados además por la media de 13 días en 0,15 dólares.

El gráfico muestra un intento fallido de recuperación cerca del 10 de noviembre, marcado con una flecha verde, seguido de una renovada presión vendedora destacada por la flecha roja. Con ese cruce de la muerte a mediados de noviembre todavía vigente, las perspectivas de rebote del precio de Dogecoin siguen siendo dudosas.

La línea MACD permanece por debajo de la línea de señal, con ambas hundiéndose más profundamente en territorio negativo. Esto indica un impulso bajista persistente, a pesar del pequeño repunte del precio el 24 de noviembre.

El RSI en 41,22 muestra a Dogecoin flotando justo por encima de condiciones de sobreventa, indicando un interés comprador moderado pero sin reversión confirmada. El lento giro ascendente del RSI sugiere una presión bajista debilitándose, aunque no lo suficiente para cambiar la estructura del mercado.

Si los traders bajistas continúan presionando, el precio de Dogecoin corre el riesgo de revisar el soporte cerca de 0,145 dólares. Una ruptura por debajo de este nivel expone los 0,138 dólares. Para que los alcistas recuperen el control, Dogecoin debe cerrar por encima de 0,154 dólares y reclamar las tres medias móviles que tiene por encima.

