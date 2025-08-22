Dogecoin se prepara para una recuperación mientras los inversores acumulan 4.900 millones de tokens

Key Notes

Los datos de blockchain revelan que la presión vendedora entre los poseedores a largo plazo de DOGE ha disminuido considerablemente, dando paso a una fase de acumulación.

Los indicadores técnicos sugieren un escenario alcista, y una ruptura del precio por encima de los 0,29 dólares podría impulsar DOGE hacia los 0,80 dólares.

Los inversores de medio plazo han regresado con una fuerte acumulación durante las últimas dos semanas.

El precio de Dogecoin se mantiene en movimiento lateral tras el rechazo en los 0,25 dólares, coqueteando actualmente con los 0,21 dólares. Sin embargo, los datos de la cadena de bloques indican que los poseedores a largo plazo se muestran cada vez más optimistas, preparando el terreno para una posible recuperación de DOGE en el horizonte. Durante las últimas dos semanas, los inversores han incorporado 4.900 millones de DOGE a sus carteras, por un valor masivo de 1.980 millones de dólares.

La recuperación de Dogecoin cobra fuerza con métricas sólidas en blockchain

Con ganancias del 2,3% en las últimas 24 horas, Dogecoin muestra señales de recuperación de precios junto al mercado cripto más amplio. A pesar de las recientes amenazas de un ataque del 51% similar al de Monero, los poseedores a largo plazo parecen cada vez más optimistas, ya que el cambio en la posición neta de los HODLers indica una marcada disminución en la presión vendedora. Las barras rojas, que habitualmente representan distribución, prácticamente han desaparecido, sugiriendo indicios de acumulación.

Este movimiento de venta a retención podría proporcionar una base sólida para la potencial recuperación de Dogecoin en las próximas semanas. Con menos poseedores a largo plazo deshaciendo sus posiciones, es probable que la presión bajista sobre el precio de Dogecoin se alivie. Combinada con la acumulación continuada, esta tendencia subraya la confianza que los grandes poseedores mantienen en las perspectivas a largo plazo de Dogecoin.

Por otra parte, los inversores de medio plazo en DOGE también han intensificado su acumulación, con un fuerte incremento en el suministro activo durante los últimos 3-6 meses. Solo en las dos últimas semanas, estos inversores han añadido 4.900 millones de DOGE, valorados en más de 1.970 millones de dólares, a sus carteras, según datos de Glassnode.

$DOGE is showing a pattern similar to 2024. It’s forming a rounding bottom & if it breaks $0.29, it could rally like last time from $0.18 to $0.49. A converging triangle is also forming, which means a breakout might be coming. If the pattern repeats, we could reach $0.80 in Q4. pic.twitter.com/ZhUQ8LRyGf — Crypto Zeinab (@CryptoZeinab) August 20, 2025

Este repunte en la acumulación sugiere una creciente confianza en la trayectoria futura del precio de Dogecoin. Los poseedores de medio plazo parecen estar posicionándose para un potencial alza, probablemente aguardando a que las condiciones del mercado se vuelvan más favorables.

DOGE contempla la recuperación

La experta en análisis de blockchain Crypto Zeinab señaló que el precio de Dogecoin está exhibiendo una configuración técnica que recuerda a 2024, con el precio formando un patrón de suelo redondeado. Los analistas observan que una ruptura decisiva por encima del nivel de 0,29 dólares podría desencadenar un repunte similar al anterior salto de 0,18 a 0,49 dólares.

Además, se está configurando un triángulo convergente, señalando el potencial para una ruptura inminente. Si el patrón histórico se repite, las proyecciones sugieren que Dogecoin podría alcanzar hasta 0,80 dólares para finales del cuarto trimestre.

Maxi Doge cobra protagonismo como nueva memecoin

Con las esperanzas de una recuperación del precio de Dogecoin, la memecoin Maxi Doge también está ganando protagonismo en estos momentos. Maxi Doge, una criptomoneda meme inspirada en Dogecoin, ha recaudado más de 1,35 millones de dólares en el mes transcurrido desde su lanzamiento, señalando un fuerte interés inversor en medio de la intensificada actividad comercial de Dogecoin.

Posicionado como el «primo frustrado pero musculoso» de Doge, el token pretende aprovechar la tendencia memecoin de 2025 junto a nombres establecidos como Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) y Bonk (BONK). El proyecto combina humor con utilidad, ofreciendo recompensas de staking, acceso a un grupo comercial exclusivo para cazadores de alfas, y futuras asociaciones en mercados de trading perpetuo.

Detalles del proyecto:

Símbolo: MAXI

Blockchain: Ethereum

Precio del token: 0,000253 dólares

Cantidad recaudada: 1.345.510,42 dólares