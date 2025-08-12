Dogecoin vs XRP: ¿cuál es la mejor criptomoneda para comprar y multiplicar por 10?

En el mundo turbulento de las criptomonedas, las oportunidades explotan tan rápido como los mercados alcistas se agotan. En este caos reinante, dos nombres continúan dividiendo a los inversores: Dogecoin y XRP. Cada uno posee una base de usuarios masiva y un historial de rendimientos destacados.

Sin embargo, su enfoque y potencial de rentabilidad son muy diferentes. Dogecoin seduce por su ADN de meme coin y su poderosa comunidad, mientras que XRP atrae por su dimensión utilitaria en los pagos transfronterizos.

Dogecoin o XRP: ¿quién será el próximo x10?

Dogecoin ya ha demostrado en varias ocasiones que puede sorprender al mercado. Ha sido impulsado por campañas virales, el apoyo de Elon Musk y la fuerza de su comunidad. Su volatilidad es muy elevada, y es gracias a ella que ha podido aportar rendimientos espectaculares a los inversores más visionarios.

Sin embargo, el caso actual de DOGE es delicado. Debe superar varias resistencias importantes si quiere aspirar a un x10. Para lograrlo, necesitará una temporada de altcoins brutal. Esta se acerca a pasos agigantados, pero es posible que no se desencadene hasta dentro de unos meses. Por el momento, la puntuación del Altcoin Index permanece relativamente baja comparada con sus picos recientes.

Por otro lado, XRP juega en un registro más institucional. Se beneficia de un contexto muy favorable con el fin de su litigio contra la SEC. Además, el gobierno estadounidense está redoblando esfuerzos para favorecer la adopción de criptomonedas. La última medida concierne una orden ejecutiva firmada por Trump que permite invertir en criptomonedas a través de las cuentas de jubilación 401(k).

Para colmo, los expertos esperan un ETF al contado de XRP de BlackRock antes de octubre. Con semejante viento a favor, XRP parece más preparado que nunca para registrar una subida hacia un nuevo máximo histórico.

En resumen, Dogecoin posee un potencial multiplicador mayor que XRP sobre el papel. Pero el contexto otorga claramente la ventaja a XRP en las próximas semanas. XRP se beneficia de medidas concretas, mientras que un futuro x10 de Dogecoin todavía se basa en factores demasiado inciertos.

Más sobre las memecoins

Maxi Doge ($MAXI): para inversores que apuntan al x1000

Si el x10 te parece aún demasiado modesto para tus ambiciones, puedes apostar por un token explosivo. Maxi Doge es un proyecto completamente nuevo que podría hacer palidecer a los mastodontes XRP y DOGE.

Maxi Doge lleva la lógica del meme coin hasta sus límites con un posicionamiento extremo. Su filosofía se orienta en torno a la ganancia máxima sin ningún stop loss, mientras su token no haya multiplicado por 1000.

Su locura está representada por un perro culturista bajo esteroides que multiplica las bebidas energéticas para mantenerse despierto. Cuando los inversores duermen, Maxi Doge apunta a un nuevo pump sin detenerse jamás.

Como habrás entendido, este token está reservado para los traders más audaces. Empuja los límites con su universo desquiciado, pero también con mecanismos incentivadores bien pensados como:

Un sistema de staking para generar recompensas pasivas.

Concursos para los mejores cazadores de ROI.

Futuros partenariados y torneos gamificados.

Si el token es tan popular, es porque está disponible en preventa a precio de oro. En efecto, $MAXI puede comprarse por 0,0002515 dólares. Ya ha permitido recaudar 665.000 dólares en el momento en que escribimos estas líneas. Con una demanda tan fuerte, sus próximas cotizaciones en las plataformas de intercambio podrían literalmente hacer explotar su precio por 100, o incluso por 1000. ¿Ya sabes cómo comprar Maxi Doge?