¿Dónde está la temporada de altcoins? El dinero vuelve a Bitcoin

La tan esperada temporada de altcoins sigue sin aparecer.

Los datos de mercado revelan una rotación clara de capital hacia Bitcoin, mientras que los flujos de los fondos cotizados muestran que tanto inversores institucionales como minoristas están más centrados en BTC que en las criptomonedas alternativas.

Según información de CoinMarketCap, el dominio de Bitcoin se ha disparado hasta el 59,1%, al tiempo que la principal criptomoneda ha recuperado el nivel de 111.000 dólares tras rebotar desde mínimos semanales de 104.000 dólares.

Los ETF de Bitcoin atraen capital mientras Ethereum sangra

El 23 de octubre, los fondos cotizados al contado de Ethereum registraron salidas netas totales de 128 millones de dólares. Ninguno de los nueve ETF de ETH logró entradas ese día, lo que supone una de las mayores retiradas diarias desde su lanzamiento.

Por el contrario, los ETF al contado de Bitcoin sumaron entradas netas por 20,33 millones de dólares, lideradas por el IBIT de BlackRock con una entrada masiva de 108 millones.

Mientras tanto, el índice de temporada de altcoins marca 24 puntos, lo que favorece ampliamente al activo digital más grande del mundo. La incapacidad de Ethereum para superar su máximo histórico de 2021 en 4.800 dólares, en contraste con Bitcoin marcando nuevos récords por encima de los 120.000 dólares, refleja la menor demanda por criptomonedas alternativas.

El mercado de futuros confirma el dominio de Bitcoin

Según datos de CryptoQuant, Bitcoin continúa dominando el mercado de futuros de Binance, acaparando el 27,17% del volumen de futuros del exchange, que alcanzó los 2,002 billones de dólares en octubre.

La negociación mensual de futuros de Bitcoin llegó a 543.330 millones de dólares, un aumento considerable respecto a los 418.000 millones de septiembre. Este volumen constante por encima de los 2 billones demuestra el incremento de la actividad y la confianza del mercado.

Los analistas de CryptoQuant sugieren que si la tendencia alcista en las tasas de financiación y el interés abierto se mantiene, Bitcoin podría estar preparándose para romper sus niveles históricos de resistencia.

La temporada de altcoins se retrasa, pero no ha muerto

El influencer cripto Ash Crypto señaló que los mercados alcistas suelen comenzar con liquidez fluyendo hacia activos más seguros antes de rotar hacia opciones más arriesgadas. Explicó que la secuencia habitualmente se desarrolla así: dólar estadounidense, BTC, ETH, criptomonedas de gran capitalización y finalmente las de baja capitalización. Este patrón se ha repetido en ciclos anteriores de 2017 y 2021.

Ash Crypto también destacó que mientras Bitcoin ha subido 8,5 veces desde su mínimo del mercado bajista de 2022 —pasando de 15.400 dólares a cerca de 126.000—, las altcoins permanecen dentro de un rango limitado. Los inversores han preferido refugios seguros como el oro, las acciones estadounidenses de mejor rendimiento y el propio Bitcoin, dejando de lado las alternativas.

Sin embargo, Ash Crypto cree que con tres recortes de tasas de la Reserva Federal previstos para 2025 y el fin del ajuste cuantitativo, la liquidez acabará regresando a los activos de riesgo. Los inversores, entonces, buscarán la próxima gran cripto.

