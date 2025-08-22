El CEO de Coinbase predice que Bitcoin alcanzará el millón de dólares en 2030

Key Notes

Brian Armstrong considera que el precio de Bitcoin tocará el millón de dólares en cinco años.

Su optimismo se basa en la mejora del panorama regulatorio de las criptomonedas, entre otros factores.

Los ETF de Bitcoin y Ethereum atraviesan actualmente una oleada de salidas de capital.

El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, augura que en cinco años la criptomoneda insignia Bitcoin cotizará a un millón de dólares.

Su confianza se fundamenta en la mejora del entorno regulatorio y otros factores del mercado.

Claridad normativa y reserva estadounidense de Bitcoin como catalizadores

Armstrong utilizó la plataforma X para compartir su visión sobre el futuro de Bitcoin, señalando que la moneda digital llegará a cotizar hasta un millón de dólares antes de 2030.

Esto significaría que BTC tendría que experimentar una revalorización superior al 800% respecto a su valor actual para alcanzar el nivel pronosticado. El directivo destacó varios elementos que podrían impulsar el precio de Bitcoin hacia esta cifra prevista.

El marco regulatorio para activos digitales en Estados Unidos ha mejorado progresivamente, especialmente desde que Donald Trump asumió la presidencia.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030. Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors. (Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

Varias de estas políticas ya se han puesto en marcha, y puestos clave han sido ocupados por personas con experiencia tanto en criptomonedas como en finanzas tradicionales.

En febrero, nombró a Jonathan Gould para dirigir la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el organismo federal que supervisa los bancos nacionales.

Gould presume de una sólida trayectoria en banca y en la emergente industria de criptomonedas. Anteriormente fue director jurídico de Bitfury, una empresa especializada en blockchain, además de haber trabajado en la OCC como alto funcionario legal.

Con líderes como Paul Atkins al frente de la SEC, el entorno regulatorio se ha vuelto más propicio para los actores del sector cripto.

Armstrong señaló el interés del Gobierno estadounidense en mantener sus reservas de Bitcoin como otro catalizador para el alza de precios.

El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent declaró recientemente que el Ejecutivo no tiene previsto añadir nuevos Bitcoin a sus tenencias a corto plazo.

No obstante, mantener la ya considerable cantidad acumulada podría resultar clave para el valor de la divisa digital.

Los ETF cripto registran salidas de capital

El máximo responsable de Coinbase considera que el creciente interés en los fondos cotizados (ETF) de criptomonedas constituye otro catalizador relevante.

El mercado cripto ha despertado una atención considerable en torno a estos productos financieros. Incluso el ETF de Ethereum, que anteriormente mostraba un comportamiento más pausado, cobró impulso repentinamente, llegando a superar a sus homólogos de Bitcoin.

Pese a ello, esta semana se ha producido un giro importante. El martes, los ETF de Bitcoin y Ethereum se vieron abrumados por salidas de capital que superaron los 1.000 millones de dólares.

Fidelity Investments experimentó las mayores retiradas el martes, con 247 millones de dólares saliendo de su Fondo Bitcoin Wise Origin (FBTC) y 156 millones del Fondo Ethereum de Fidelity (FETH), sumando un total de 403 millones en salidas.

Esto coincide con el descenso de precios de los activos digitales subyacentes. El precio de BTC se sitúa actualmente en 113.740,13 dólares, mientras que Ethereum cotiza a 4.295,71 dólares.

Mientras tanto, la comunidad cripto en X mostró reacciones encontradas ante la predicción de precios de Armstrong.

Aunque algunos consideraron que un millón de dólares es un objetivo modesto para BTC en ese plazo, un porcentaje mayor no ve viable tal posibilidad.

