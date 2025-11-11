El ciclo de 4 años de Bitcoin ha muerto: por qué el mercado alcista no ha terminado

Key Notes

Un defensor de Bitcoin está convencido de que la moneda ha abandonado su histórico ciclo de 4 años impulsado por los eventos de halving.

Indicadores clave como el Pi Cycle, MVRV Z-Score y Puell Multiple apuntan a una consolidación a mitad de ciclo.

El precio de Bitcoin ha aumentado un 2,38% en las últimas 24 horas.

El autor científico Shanaka Anslem Perera señaló en X que Bitcoin ha abandonado su histórico ciclo de 4 años impulsado por los eventos de halving. Como resultado de este cambio, el manual tradicional de la moneda basado en un impulso positivo significativo se ha vuelto obsoleto. Aun así, el entusiasta de las criptomonedas no cree que el mercado alcista de Bitcoin haya terminado.

Bitcoin se aleja del ciclo de 4 años

Históricamente, el comportamiento de Bitcoin ha seguido un ciclo de cuatro años, impulsado en gran medida por los eventos de halving, que resultan en una reducción de la recompensa por bloque.

En cada punto de este ciclo, el ecosistema cripto experimentaba un enorme mercado alcista, seguido de fuertes correcciones de precio. Avanzando hasta nuestros días, parece haber un cambio notable que ahora ha dejado obsoleto este manual tradicional.

BITCOIN’S 4-YEAR CYCLE JUST DIED AND NOBODY NOTICED Crypto Twitter exploded calling October 6th the cycle peak. Eighty-four percent crashes incoming. Bear market confirmed. Pack it up. Except the math says they are catastrophically wrong. Every indicator that called previous… pic.twitter.com/b6sj1kGn5e — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) November 8, 2025

El 6 de octubre de 2025, Crypto Twitter declaró el pico del ciclo de Bitcoin en 126.270 dólares. Luego siguió una caída del 21% en los niveles de precio de la moneda.

Como resultado, varios influencers y analistas, armados con patrones históricos, predijeron una caída del 84% y un mercado bajista prolongado. Sin embargo, Perera cree que puede haber una historia diferente que contar.

Todavía puede haber esperanza, ya que afirma que el mercado alcista está lejos de haber terminado. Aparentemente, indicadores clave como el Pi Cycle, MVRV Z-Score y Puell Multiple, que normalmente señalarían el inicio de un mercado alcista, están inusualmente tranquilos.

Según estas métricas, el mercado cripto se encuentra en una consolidación a mitad de ciclo, y no en el final del camino.

La demanda institucional de ETF de Bitcoin rompe el ciclo de 4 años

Perera cree que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin pueden haber desempeñado un papel vital en la reorientación del ciclo de cuatro años. Los ETF de Bitcoin han absorbido la asombrosa cifra de 64.000 millones de dólares, con gigantes como BlackRock, Fidelity y tesorerías corporativas actuando como un aspirador para cada venta masiva de ballenas.

La afluencia de inversores institucionales al sector puede haber liberado a Bitcoin de ciertas montañas rusas.

El 4 de noviembre, Coinspeaker informó que los ETF de Bitcoin registraron salidas de hasta 186,5 millones de dólares, lideradas completamente por el IBIT de BlackRock. En los últimos seis días previos al 7 de noviembre, hubo salidas constantes que totalizaron 660 millones de dólares.

En las últimas 24 horas, el sector ha visto hasta 240 millones de dólares volver a fluir hacia los ETF. A raíz de esta situación, el precio de Bitcoin se ha recuperado un 2,38% y actualmente cotiza a 101.997,13 dólares. En consecuencia, los expertos del mercado han concluido que ahora es la liquidación, y no el sentimiento, lo que gobierna el precio de Bitcoin.

