El cruce dorado de Bitcoin muestra una recuperación del precio de BTC

Las proyecciones sugieren ganancias potenciales de precio hasta 152.000$–229.000$. Además, los patrones de mínimos más altos y el debilitamiento de la resistencia en 110.000$ indican potencial para una ruptura alcista.

Tras la caída del precio de Bitcoin por debajo de los 103.000$ a principios de esta semana durante el conflicto entre Irán e Israel, BTC se ha recuperado una vez más por encima del soporte de 105.000$ con la formación de un patrón clásico de cruce dorado. Además, después de la caída de ayer, los traders también han iniciado nuevas apuestas largas, destacando la confianza en el próximo repunte del mercado.

El reconocido analista cripto Trader Tardigrade ha destacado un hito técnico clave para Bitcoin, ya que su media móvil simple de 50 días cruzó por encima de la de 200 días, formando un «cruce dorado». Históricamente, este indicador ha precedido a repuntes sustanciales de precio para Bitcoin.

Según el analista, durante instancias previas similares de formación de «cruce dorado», el precio de BTC ha subido un 49%, 125% y 68%. Basándose en las mismas proyecciones, BTC podría registrar ganancias adicionales desde 152.000$ en el extremo inferior hasta 229.000$ en el superior, dependiendo de las condiciones del mercado.

Otro analista popular, Rekt Capital, ha hecho una observación interesante de que tras el rechazo a 110.000$, el precio de BTC retrocedió nuevamente. Sin embargo, la magnitud de la caída hace unas semanas fue del 8%, mientras que esta vez el precio de Bitcoin cayó un 5,8%. Esto sugiere la formación de mínimos más altos, lo que llevará a que la resistencia se debilite y eventualmente podría desencadenar una ruptura por encima de 110.000$.

#BTC

Bitcoin has rejected from the final major Weekly resistance

But how strong will this rejection be?

Rejection from a few weeks ago caused a -8% dip

Thus far, this rejection caused a -5.8% dip

If this dip is shallower -> resistance getting weaker$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/SCyCFDMt4D pic.twitter.com/miX0LoHeJs

— Rekt Capital (@rektcapital) June 13, 2025