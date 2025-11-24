La mayor empresa del mundo (NVIDIA), abanderada del mercado alcista de la inteligencia artificial, superó las expectativas, pero el optimismo apenas duró un suspiro. Bitcoin terminó la jornada con fuertes pérdidas, al igual que el Nasdaq. Otras consideraciones han venido a enfriar el apetito por el riesgo, y las criptomonedas han sido las más perjudicadas.

Bitcoin amplía sus pérdidas mientras los temores sobre la Fed eclipsan los resultados de Nvidia

Conviene recordar que los resultados trimestrales de Nvidia, superiores a las previsiones tanto en beneficio por acción como en facturación, fueron recibidos inicialmente con entusiasmo. La acción cerró las operaciones fuera de horario con una subida del 5% el miércoles por la noche. Sin embargo, la tendencia se invirtió rápida y bruscamente a la baja, y el título terminó la sesión del jueves con un descenso superior al 3%, mientras el Nasdaq retrocedía un 2,15%.

Algunos detalles en los resultados —especialmente un notable aumento de los inventarios— llevaron a ciertos analistas a pensar que las cosas no marchan tan bien como parece para el líder de los chips de IA. Michael Burry, por ejemplo, criticó las «compras circulares» entre actores del sector de la inteligencia artificial, y estimó que la demanda final real de los chips de Nvidia es inferior a lo que aparenta.

Así, el hecho de que las acciones estadounidenses giraran a la baja tras una breve subida inicial desempeñó un papel fundamental en las nuevas pérdidas del BTC.

No obstante, el factor negativo más relevante para Bitcoin tiene que ver con las expectativas de bajada de tipos de la Reserva Federal, que siguen retrocediendo. La probabilidad de un recorte de tipos en diciembre ha caído ahora por debajo del 30%, frente a casi el 70% registrado a principios de la semana pasada.

La causa hay que buscarla en las actas de la Fed publicadas el miércoles por la noche, que mostraron que numerosos miembros del FOMC sugieren una pausa en la reducción de tipos, lo que hizo desplomarse las expectativas. También cabe mencionar el informe NFP sobre creación de empleo en Estados Unidos correspondiente a octubre, publicado el jueves por la tarde, que resultó mejor de lo previsto (118.000 frente a los 50.000 anticipados), sugiriendo que el mercado laboral no necesita urgentemente el apoyo de la Fed.

Con las acciones tecnológicas estadounidenses incapaces de subir pese a los buenos resultados de su principal exponente, y con la Fed que probablemente pospondrá el próximo recorte de tipos hasta principios de 2026, resulta difícil imaginar cómo podría rebotar Bitcoin.

El contexto técnico del BTC/USD sigue deteriorándose, aunque la cripto se aproxima a soportes importantes

Desde el punto de vista gráfico, la tendencia inmediata del BTC/USD permanece bajista, y la criptomoneda continúa situándose por debajo de la línea descendente que se extiende desde el mes pasado.

Recordemos además que la reciente aceleración bajista se produjo tras un «cruce de la muerte» (ruptura de la media móvil de 50 días por debajo de la de 200 días), y que está a punto de confirmarse una nueva señal bajista (ruptura de la media móvil de 100 días por debajo de la de 200 días).

Sin embargo, el RSI llega a niveles de sobreventa que no se habían visitado desde hace varios años, lo que podría indicar que se perfila una pausa a corto plazo.

En cuanto a los próximos niveles en los que Bitcoin podría eventualmente rebotar, la zona de 85.000 dólares constituye el primer soporte, antes de la media móvil de 100 semanas situada en 83.200 dólares, después el nivel redondo de 80.000 dólares y, finalmente, 75.000 dólares, un soporte particularmente importante a largo plazo. Al alza, solo un retorno por encima de la línea de tendencia bajista visible en el gráfico diario (situada a más de 15.000 dólares de los precios actuales) aliviaría la presión vendedora.

Los elementos técnicos resultan, por tanto, tan poco atractivos como el contexto fundamental, pero dada la magnitud de las pérdidas recientes y la proximidad de soportes clave, la estabilización podría imponerse durante las próximas sesiones.

