El dólar estadounidense se desploma mientras los inversores apuestan por bitcoin, oro y plata, según un ejecutivo de Citadel

El ejecutivo de Citadel ha afirmado que los inversores están prefiriendo oro, bitcoin y plata como estrategia de "reducción de riesgo" ante las políticas fiscales y monetarias estadounidenses.

El repunte está impulsado por las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal, el cierre actual del gobierno federal y la confianza menguante en el dólar estadounidense.

La cuota del dólar estadounidense en las reservas de los bancos centrales mundiales cayó al 56,3% en el segundo trimestre de 2025, el nivel más bajo desde 1994.

Los precios de bitcoin (BTC, 121.881 dólares), el oro y la plata han alcanzado máximos históricos recientemente, a medida que la demanda de activos refugio sigue creciendo en medio del hundimiento del dólar estadounidense. El ejecutivo de Citadel Ken Griffin ha declarado que los inversores están huyendo del dólar estadounidense y optando en su lugar por activos tangibles, dado que la divisa fiduciaria ha perdido un 10% de su valor desde comienzos de 2025.

Los inversores prefieren bitcoin, oro y plata en una operación de «devaluación»

El consejero delegado de Citadel, Ken Griffin, ha expresado su preocupación ante el hecho de que los inversores consideren cada vez más el oro como un activo más seguro que el dólar estadounidense. En declaraciones a Francine Lacqua de Bloomberg el lunes, Griffin señaló que cantidades sustanciales de capital se están alejando del dólar mientras los inversores buscan desdolarizarse o reducir su exposición al riesgo soberano estadounidense. Añadió:

«Estamos viendo una inflación sustancial de activos que se alejan del dólar, dado que la gente busca formas de desdolarizarse efectivamente o de reducir el riesgo de sus carteras en relación con el riesgo soberano estadounidense».

Resulta significativo que sus comentarios lleguen durante el actual repunte del precio de bitcoin hacia nuevos máximos históricos por encima de los 126.000 dólares. Este rally en bitcoin y metales preciosos ha continuado en medio de expectativas de posibles recortes de tipos por parte de la Fed este mes, coincidiendo con el cierre del gobierno federal que está en curso.

Este año, los inversores también han favorecido la plata, el oro y bitcoin, operación que Griffin ha descrito como la «operación de devaluación». Griffin añadió que las políticas fiscales y monetarias estadounidenses se están pareciendo a las que habitualmente se implementan durante una recesión, lo que alimenta aún más los mercados de activos.

El dominio del dólar estadounidense cae a mínimos de tres décadas

El predominio del dólar estadounidense como divisa de reserva ha caído a los niveles más bajos en casi tres décadas. La cuota del dólar estadounidense en las reservas de los bancos centrales mundiales descendió al 56,3% en el segundo trimestre de 2025, marcando el nivel más bajo desde 1994.

Desde el año 2000, la cuota de reserva del dólar ha bajado 16 puntos porcentuales, frente al 85% que ostentaba en 1977. Al ritmo actual, los analistas de The Kobeissi Letter advierten de que el peso del dólar podría caer por debajo del 50% en los próximos cinco años.

Los analistas han señalado que esta suele ser la razón por la que todas las demás clases de activos están alcanzando máximos históricos al mismo tiempo. Escribieron:

«Los refugios seguros, activos de riesgo, inmobiliario, criptomonedas, rendimientos de bonos globales y todo lo demás está alcanzando récords diarios. El denominador común para la mayoría de activos, en este caso el dólar estadounidense, es lo que ha cambiado. El dólar estadounidense se encamina hacia su peor año en más de 40 años, con una caída del 10% en lo que va de ejercicio».

En medio del repunte del precio de bitcoin, las entradas en los ETF de bitcoin al contado también se han disparado significativamente durante la última semana. El IBIT de BlackRock registró entradas de casi 1.000 millones de dólares el 6 de octubre.

