El dólar retrocede y el oro sube: 3 criptos que se benefician

El mercado de criptomonedas evoluciona en un clima particular: el dólar pierde algo de fuelle, el oro alcanza nuevos máximos… y eso basta para cambiar los reflejos de los inversores. Cuando el billete verde flaquea, uno se dirige naturalmente hacia activos considerados más sólidos, más «reales», más resistentes.

Resultado: ciertos proyectos cripto aún no reaccionan del todo, pero se encuentran en el momento justo para aprovechar el próximo vuelco macroeconómico.

BTC Hyper: la nueva estrella del ciclo Bitcoin

El movimiento macro actual abre una autopista para todo lo que gravita en torno a Bitcoin. Cuando el dólar se debilita, el mercado se vuelve hacia los activos considerados «duros». Y en el ecosistema cripto, es evidentemente Bitcoin quien retoma las riendas. BTC Hyper llega en el momento adecuado: una capa 2 que transforma el BTC clásico en un activo rápido, programable y finalmente utilizable para pagos, aplicaciones descentralizadas, memecoins y finanzas descentralizadas. Es exactamente lo que quieren los inversores que apuestan por la subida de los activos refugio.

La dinámica del proyecto habla por sí misma. La preventa ya ha recaudado más de 28 millones de dólares, con centenares de compras cada día y un staking al 41% que muestra que muchos apuestan a largo plazo. La narrativa es potente: hacer útil a Bitcoin, sin tocar su seguridad. Y en un periodo donde el oro sube y el mercado busca solidez, BTC Hyper cumple todos los requisitos. El proyecto se beneficia de un doble impulso: la macro que respalda a Bitcoin, y la tecnología que por fin le da el turbo que le faltaba.

Kaspa: el Proof-of-Work que atrae a los inversores anti-dólar

Kaspa tiene un posicionamiento muy claro: una cripto PoW rápida, sólida y percibida por muchos como una suerte de «oro digital 2.0». En las fases donde el dólar se debilita, este tipo de proyecto resurge naturalmente. Los inversores que buscan activos menos correlacionados con las monedas tradicionales se orientan hacia tokens construidos sobre bases técnicas simples, robustas y duraderas, algo que Kaspa encarna a la perfección.

La red continúa mostrando un crecimiento regular: tasa de hash al alza, seguridad reforzada y una adopción que avanza sin ruido. Kaspa evoluciona a su ritmo, sin exageraciones excesivas, pero con un fundamento que el mercado respeta cada vez más. Es típicamente el tipo de activo que rinde cuando los ciclos se vuelven más «macro» que «especulativos». En un entorno donde el oro atrae, Kaspa desempeña el papel de versión tecnológica de un activo refugio, lo que explica su renovado interés.

Chainlink: ¿preparado para un x10? Grayscale ve LINK como «la infraestructura clave» del futuro tokenizado

Chainlink está en un momento casi perfecto. Cuando el dólar pierde influencia, los inversores institucionales comienzan a diversificarse. Y uno de los grandes ganadores de esta transición es la tokenización: bonos, oro, inmobiliario, materias primas… Todo lo que puede digitalizarse acaba siéndolo. En este universo, nada funciona sin oráculos fiables, y Chainlink sigue siendo el estándar mundial.

Grayscale, por cierto, ha sido muy claro en su último informe: LINK será «la infraestructura clave» de la economía tokenizada. Una frase con mucho peso, porque sitúa a Chainlink en el centro de la próxima gran transformación financiera. Añádase a esto que varios analistas hablan de un potencial de x10 si la demanda en activos del mundo real continúa explotando, y se entiende por qué LINK vuelve a los radares. Cuando el oro sube y los flujos institucionales se redistribuyen, Chainlink se convierte en uno de los primeros beneficiarios técnicos de este cambio.

DYOR: mantened la lucidez, incluso cuando la macro se acelera

Aunque estos tres proyectos se benefician claramente del contexto actual, mantened siempre una distancia sana con el mercado. Los ciclos macro pueden cambiar rápido, y un activo que sobresale hoy puede muy bien respirar mañana.

Tomaos el tiempo de verificar los fundamentos, el estado del desarrollo, la liquidez, la comunidad y la narrativa a largo plazo. El objetivo no es seguir la euforia, sino comprender por qué un proyecto sube, y si esa dinámica puede durar.

Artículo relacionado: las mejores criptomonedas para invertir en 2026