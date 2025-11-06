El dominio de Solana se desvanece al tocar mínimos de agosto

Solana se deslizó hasta sus mínimos de agosto en torno a los 156 dólares, tras una marcada caída en su dominio de red mientras los traders rotaban hacia nuevas cadenas de alta actividad como Hyperliquid y BNB Chain.

Según DefiLlama, la participación de Solana en el mercado de comisiones de transacción de Layer-1 se ha desplomado desde más del 50% a principios de año hasta apenas el 9% en la actualidad. En contraste, Hyperliquid ha capturado el 40% y BNB Chain el 20%, impulsados principalmente por el volumen de negociación de derivados y el aumento de la actividad DeFi.

Pérdida de impulso pese al éxito mediático

Sin embargo, durante el fin de semana, la red celebró una serie de hitos importantes, incluido el debut récord del Solana Staking ETF (BSOL) en la Bolsa de Nueva York, el lanzamiento del fideicomiso GSOL por parte de Grayscale y 284 millones de dólares en entradas de ETF de Solana, según datos de SoSoValue.

Veni, vidi, vici. ⚔️ Solana conquered Wall Street in a (seriously!) record-setting week for the history books. Meanwhile, sleepless devs dared to finalize their Colosseum entries at the last minute as the ecosystem repeated a familiar mantra: just one more hard quarter. Here… pic.twitter.com/udQIgTUt7y — Solana (@solana) November 2, 2025

Además, Visa y Shopify continúan integrando la infraestructura de pagos de alta velocidad de Solana, mientras que la decisión de Western Union de construir rieles de remesas de stablecoins exclusivamente sobre Solana también indica una enorme fortaleza fundamental.

No obstante, estos éxitos no han logrado evitar el descenso del precio de SOL junto con el mercado cripto en general. La altcoin se ha desplomado un considerable 32% en los últimos 30 días, cayendo a la sexta posición del mercado con una capitalización de 86.570 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

En medio de la actividad menguante y las fuertes correcciones, Forward Industries, Inc., firma de DAT de Solana que cerró una colocación privada de 1.650 millones de dólares para crear la mayor tesorería corporativa de SOL, posee 6,82 millones de SOL comprados a un precio medio de 232 dólares. La posición vale ahora 1.200 millones de dólares, reflejando una pérdida no realizada del 24,13% que totaliza 382 millones de dólares.

Significativamente, las acciones de la compañía se han hundido un masivo 73,6% desde su pico de 39,6 dólares hasta los 10,44 dólares, resultando en una capitalización de mercado de 900 millones de dólares, por debajo del valor de sus participaciones en SOL (mNAV < 1).

Análisis del precio de SOL: probando zona clave de demanda

En el momento de escribir estas líneas, SOL afronta un soporte crítico entre los 155 y 160 dólares, como se observa en el gráfico. El token ha roto por debajo de su línea de tendencia descendente y la banda media de Bollinger, con el RSI rozando territorio de sobreventa en 30,25.

Market cap under their SOL stash, either bargain buy or accounting nightmare — Wiltshire (@WiltshireSolid) November 5, 2025

Los indicadores de impulso como el MACD permanecen bajistas, lo que indica que la recuperación podría ser gradual a menos que SOL cierre por encima de la zona de 185-190 dólares. Curiosamente, el BoP muestra que los vendedores aún mantienen el dominio, pero son visibles señales tempranas de acumulación en marcos temporales más bajos.

Si los compradores logran recuperar ese nivel, el siguiente objetivo alcista se sitúa cerca de los 210-225 dólares, alineándose con la banda superior de Bollinger. Según la predicción de precio de Solana, sin embargo, el fracaso en defender el soporte actual podría arrastrar los precios hacia los 140-130 dólares, una zona que coincide con el soporte del límite inferior de Bollinger.

