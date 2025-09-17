El ETF de ETH de BlackRock registra las mayores entradas en 30 días, ¿regreso garantizado de Ethereum?

Key Notes

El ETHA de BlackRock recibió 363 millones de dólares en entradas el 15 de septiembre, la cifra más alta en 30 días.

Los ETF de Ethereum gestionan ahora 30.350 millones de dólares, con BlackRock controlando 17.250 millones.

Los analistas observan los 4.100 dólares como soporte clave y los 5.200 dólares como objetivo alcista a largo plazo.

La gestora de activos BlackRock ha registrado en su ETF de Ethereum (ETHA) las mayores entradas del último mes, marcando un punto de inflexión para esta criptomoneda.

El 15 de septiembre, el ETHA de BlackRock atrajo 80.768 ETH (aproximadamente 363 millones de dólares) en nuevas entradas, según datos de SoSoValue. Se trató del mayor ingreso en una sola jornada en 30 días e impulsó el volumen de negociación del ETF hasta los 1.500 millones de dólares.

Los ETF de Ethereum cambian las tornas

Esta subida llega tras un periodo difícil a principios de mes, cuando ETHA registró 787 millones de dólares en salidas entre el 5 y el 12 de septiembre, contribuyendo a la debilidad general del mercado cripto.

Pero parece que la marea ha cambiado. Solo la semana pasada, los fondos spot de Ethereum registraron 638 millones de dólares en entradas netas, con el FETH de Fidelity liderando la carga con 381 millones.

On September 15, Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $360 million, marking the 5th consecutive day of inflows. Bitcoin spot ETFs recorded total net inflows of $260 million, their 6th consecutive day of inflows.

https://t.co/Tvs2oCSxTg pic.twitter.com/fJvUScQVvb — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 16, 2025

El ETHA de BlackRock sumó 165 millones durante ese periodo, mientras que los productos de Grayscale y Bitwise también registraron contribuciones constantes.

Para el 12 de septiembre, los ETF de Ethereum gestionaban colectivamente 30.350 millones de dólares en activos, con BlackRock controlando más de la mitad con 17.250 millones, aproximadamente el 3% de la capitalización bursátil de Ethereum.

Resulta interesante que BlackRock haya estado rotando la exposición entre ETH y BTC. A principios de este mes, su fondo de Bitcoin atrajo 366 millones de dólares en entradas mientras que ETHA experimentó brevemente salidas.

Ethereum se posiciona más fuerte que Bitcoin o Solana

El jefe de investigación de activos digitales de Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, señaló que Ethereum podría emerger más fuerte que tanto Bitcoin como Solana del crecimiento de las tesorerías de activos digitales (DAT).

Las tesorerías son empresas públicas que mantienen cripto como parte de su balance. Aunque las tesorerías de Bitcoin dominan en tamaño, Kendrick considera que el rendimiento por staking de Ethereum y su ecosistema de tesorerías establecido le otorgan ventaja.

Las DAT de Ethereum ya poseen más del 3,1% del suministro total de ETH, y firmas líderes como BitMine Immersion siguen acumulando agresivamente.

Objetivos de analistas: volatilidad en ETH por delante

El analista cripto Michael van de Poppe sugiere que es probable que aumente la volatilidad en Ethereum, con potencial tanto para caídas correctivas como para aceleración al alza.

The levels remain the same. Volatility is likely going to pick up momentum for $ETH and #Altcoins (not sure whether we're having an awful correction first). If that does happen, my target zones are clear: sub $4.1K I'm heavily interested. pic.twitter.com/zLyqJtxqC9 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 15, 2025

Si ETH no logra mantener el soporte, una corrección podría arrastrar los precios por debajo de la marca de 4.100 dólares. Poppe señaló esta zona como área clave de acumulación para inversores a largo plazo.

Una corrección de mercado más amplia podría seguir empujando ETH hacia los 3.600-3.800 dólares, donde previamente se formaron zonas de demanda sólida.

Por otro lado, una recuperación por encima de las zonas de resistencia en torno a los 4.400-4.600 dólares podría abrir la puerta a un impulso renovado, convirtiendo potencialmente a ETH en la próxima cripto en explotar en 2025.

Si ETH mantiene las entradas institucionales y capitaliza la adopción de tesorerías, los analistas ven potencial para un retorno hacia el rango de 5.000-5.200 dólares.

