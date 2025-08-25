El mercado cripto se dispara: 250.000 millones inyectados en un solo día

El mercado de criptomonedas ha experimentado una subida espectacular durante las últimas 24 horas. La capitalización total ha ganado cerca de 250.000 millones de dólares, volviendo a franquear el umbral de los 4 billones. Este movimiento fulgurante ha sido alimentado por el optimismo vinculado a la perspectiva de una relajación monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

Powell devuelve la confianza a los mercados

El catalizador de esta subida sigue siendo el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. El presidente de la Fed ha dado a entender que las bajadas de tipos podrían producirse ya en otoño si la inflación prosigue su desaceleración. Estas declaraciones, consideradas acomodaticias, han estimulado inmediatamente el apetito por el riesgo.

El bitcoin ha superado brevemente los 117.000 dólares, ganando cerca del 5% en la jornada, antes de estabilizarse en torno a los 115.500 dólares. Ethereum ha seguido la tendencia, franqueando la barrera de los 4.800 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2021. Estas dos locomotoras han arrastrado al conjunto del mercado, desencadenando una ola de compras masivas.

Liquidaciones masivas y afluencia de capitales

Los datos en cadena confirman la magnitud del fenómeno. Más de 769 millones de dólares en posiciones cortas han sido liquidadas en un solo día. 388 millones de ellas corresponden a Ethereum. Este short squeeze ha amplificado la subida y ha forzado a los traders a recomprar con urgencia.

En paralelo, los flujos hacia los ETF de Bitcoin al contado han vuelto a repuntar tras varias semanas de salidas netas. Este giro señala un retorno de la confianza de los inversores institucionales, que consideran el bitcoin como un activo estratégico en periodo de distensión monetaria.

En total, la entrada de capitales ha hecho saltar la capitalización del mercado en cerca de 250.000 millones de dólares en 24 horas, un récord desde hace varios meses.

Las altcoins siguen, entre euforia y corrección

En la estela del bitcoin y Ethereum, varias altcoins se han destacado. Ayer, PENGU, AAVE y AVAX aprovecharon la afluencia de liquidez para subir rápidamente. Pero el panorama es más matizado hoy: PENGU retrocede aproximadamente un 3%, AAVE pierde cerca del 2,9%, mientras que AVAX muestra aún una ligera subida del 0,5%.

Estos movimientos recuerdan la volatilidad propia de las altcoins: sus ganancias pueden ser espectaculares durante un rally, pero las correcciones son igual de rápidas en cuanto se intensifican las tomas de beneficios.

Una dinámica por confirmar

La cuestión sigue siendo saber si esta subida puede mantenerse. Para el bitcoin, la zona de los 120.000 dólares hace las veces de resistencia mayor. Para ethereum, el objetivo a corto plazo se sitúa en torno a los 5.000 dólares. Su superación podría validar una tendencia alcista prolongada.

Sin embargo, algunos analistas llaman a la prudencia. Tras una subida tan rápida, el mercado podría consolidar antes de volver a partir. Los próximos indicadores económicos estadounidenses (inflación y empleo) serán determinantes para confirmar o no la trayectoria iniciada por Jackson Hole.

En el espacio de una jornada, la crypto ha recordado su capacidad para absorber flujos masivos en tiempo récord. Si la Fed confirma una relajación monetaria, el mercado podría entrar en una nueva fase de euforia, impulsada tanto por los inversores institucionales como por los particulares.

