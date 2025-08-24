El polémico trader James Wynn regresa con una apuesta apalancada 25x sobre Ethereum en máximos históricos

El conocido operador de criptomonedas James Wynn ha vuelto a escena con una de sus jugadas más arriesgadas: una posición larga en Ethereum con apalancamiento de 25x, justo cuando el activo marcaba un nuevo máximo histórico en torno a los 4.884 dólares.

Según datos en cadena, Wynn destinó unos 5.568 dólares en margen para controlar 29,3 ETH valorados en 139.215 dólares, con un precio medio de entrada de 4.239. La operación arroja actualmente unas ganancias no realizadas de casi 14.900 dólares, lo que supone una rentabilidad superior al 260 %.

Dogecoin también entra en la jugada

El trader, famoso por arriesgar grandes sumas en apuestas con alto apalancamiento, no se ha limitado a Ethereum. Paralelamente, abrió una posición larga en Dogecoin con apalancamiento 10x, equivalente a 867.335 DOGE por un valor aproximado de 206.000 dólares. En este caso, la posición se encuentra ligeramente en negativo, con una pérdida latente de unos 1.886 dólares al cotizar el token cerca de 0,237.

En conjunto, la exposición apalancada de Wynn asciende a unos 345.000 dólares, frente a una equidad real de 26.600, lo que refleja una utilización de margen superior al 100 %.

Ethereum apunta a los 5.000 dólares

El movimiento llega en pleno rally de Ethereum, que este viernes alcanzó 4.867 dólares, su cota más alta desde noviembre de 2021. El discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, donde dejó entrever una posible bajada de tipos en septiembre, impulsó la demanda de activos de riesgo.

El mercado también se vio reforzado por la entrada neta de 337,6 millones de dólares en los ETF de Ethereum al contado en EE. UU., que ya superan los 12.100 millones bajo gestión. A esto se suma la adopción corporativa: firmas como BitMine, SharpLink, Bit Digital o BTCS han acumulado más de 1.600 millones en ETH durante el último mes, elevando las tenencias empresariales a casi 30.000 millones de dólares.

