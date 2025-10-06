El precio de Bitcoin marca un nuevo máximo histórico: ¿será el siguiente objetivo los 150.000 dólares?

Key Notes

El precio de Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico por encima de los 125.500 dólares, mientras las entradas en ETF superan los 3.200 millones de dólares en una semana.

El Índice de Prima de Coinbase de CryptoQuant se mantiene positivo durante 30 días consecutivos, lo que señala una acumulación institucional persistente.

Los analistas predicen que BTC podría poner a prueba los 150.000 dólares si el impulso alcista se mantiene tras nueve jornadas consecutivas en verde.

El precio de Bitcoin avanzó hasta nuevos máximos históricos de 125.580 dólares el domingo 5 de octubre, impulsado por un frenesí comprador de cinco días que atrajo 3.200 millones de dólares en entradas de ETF de Bitcoin la semana pasada.

Los datos en cadena muestran que el Índice de Prima de Coinbase ha registrado tendencia positiva durante 30 días consecutivos desde el 7 de septiembre, lo que pone de relieve una demanda institucional estadounidense sostenida pese a la volatilidad. Según Cryptoquant, el índice mide las diferencias de precio entre los inversores corporativos y regulados de Estados Unidos en Coinbase y otros exchanges globales.

En el momento de elaborar este informe, el Índice de Prima de Coinbase se sitúa en +0,06, tras registrar el último dato negativo de -0,007 el 7 de septiembre.

Esta prima constante refleja una acumulación agresiva entre compradores institucionales durante la caída de finales de septiembre, cuando BTC corrigió brevemente desde los 124.500 dólares hasta los 108.683 antes de entrar en su actual fase de recuperación.

Durante esa corrección, las entradas en ETF se mantuvieron firmes. Según Farside Investors, los ETF al contado de Bitcoin cerraron las operaciones del viernes con entradas de 986 millones de dólares. Los ETF registraron entradas totales de 3.240 millones de dólares, alcanzando las segundas mayores entradas semanales desde su lanzamiento en enero de 2024.

El aumento constante de las entradas en ETF y la actividad dominante en cadena validan una fuerte demanda institucional, incluso mientras los inversores a corto plazo y los operadores intradía aseguraban beneficios en los picos de mediados de septiembre.

Para seguir leyendo: los mejores casinos de Bitcoin en España y Latinoamérica

Previsión del precio de Bitcoin: ¿pueden los alcistas empujar hacia los 150.000 dólares?

El precio de Bitcoin ha cerrado en verde en nueve de sus últimas diez jornadas de negociación, impulsado por una sólida demanda institucional. La actual ruptura por encima de los 125.000 dólares sitúa a BTC firmemente por encima de todos los puntos críticos de resistencia a corto plazo.

Tras superar un cruce de la muerte en los 118.461 dólares durante la retirada de finales de septiembre, BTC ha entrado ahora en fase de descubrimiento de precio, consolidándose por encima de las medias móviles de 5, 8 y 13 días.

El SAR Parabólico por debajo de los 113.000 dólares también sugiere que es probable que los compradores reúnan un fuerte soporte en niveles clave de resistencia si se produce una corrección a corto plazo.

Al alza, el precio de Bitcoin podría avanzar hacia el próximo objetivo de 130.000 dólares, seguido de un empuje psicológico hacia los 150.000 dólares antes de fin de año. No obstante, un RSI que se acerca a 70 insinúa que las condiciones de sobrecompra a corto plazo podrían desencadenar retrocesos moderados antes del próximo tramo alcista.

La preventa de Pepe Node gana impulso mientras Bitcoin marca nuevos máximos

Mientras el repunte récord de Bitcoin reaviva el sentimiento alcista, proyectos en fase inicial como Pepe Node también están captando el interés inversor.

La plataforma inspirada en memes ofrece recompensas de staking de hasta el 864%, lo que permite a los usuarios construir plataformas de minería virtual de memecoins, fusionar nodos para obtener rendimientos mejorados y ganar bonificaciones tokenizadas.

Con un precio actual de 0,0010 dólares, la preventa de Pepe Node ha recaudado 1,16 millones de dólares de su objetivo de 1,3 millones. Con Bitcoin entrando en una nueva fase de descubrimiento de precio, los inversores exploran cada vez más proyectos como Pepe Node que ofrecen un mayor potencial alcista.

Los interesados todavía pueden participar a través del sitio web oficial de Pepe Node antes de que se desbloquee el siguiente nivel de precio de la preventa.