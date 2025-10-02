El precio de Dogecoin al alza: esta cripto DOGE hacia un x100

Tras un periodo de corrección, Dogecoin ha vuelto a repuntar con fuerza este miércoles por la mañana. Así, parece beneficiarse del «Uptober», como los inversores cripto llaman al mes de octubre, tradicionalmente positivo para el mercado.

La subida del «rey de las memecoins» podría favorecer a Maxi Doge, actualmente en preventa de criptomonedas. Este proyecto inspirado en el perro Shiba Inu propone una versión con más testosterona.

Dogecoin se dispara al alza

Uptober ha llegado, y Dogecoin parece aprovecharlo. El token DOGE sube más de un 5% en las últimas 24 horas, en el momento de escribir estas líneas. Se intercambiaba a más de 0,24 dólares y parecía encaminado hacia una nueva fase alcista.

Varios factores pueden explicar esta subida. En primer lugar, como ya se ha mencionado, el mes de octubre es tradicionalmente favorable al mercado cripto. Además, Dogecoin se beneficia de la llegada de los primeros ETF al contado de Dogecoin, que podrían atraer fondos institucionales en gran cantidad.

Numerosos analistas estiman, por otra parte, que podríamos asistir a la última fase del mercado alcista durante el último trimestre. Y en semejante perspectiva, las memecoins podrían sacar partido. Así, podríamos presenciar una nueva temporada de memes. Dogecoin podría de este modo buscar un nuevo máximo histórico, e incluso quizás superar por fin la barrera simbólica del dólar.

2025 podría ser, por tanto, el año de la consagración de Dogecoin, que ahora cuenta con el reconocimiento de los inversores institucionales y del mundo de las finanzas tradicionales –como otras de las mejores memecoins.

¿Maxi Doge hacia un x100?

La preventa de Maxi Doge ha arrancado a toda velocidad. Ya ha permitido recaudar cerca de 3 millones de dólares, y el ritmo debería acelerarse si el mercado cripto vuelve a despegar.

Si se confirmara una nueva temporada de memecoins, el momento sería ideal para Maxi Doge. Podría coincidir, de hecho, con el lanzamiento del token en las plataformas de intercambio, ya sean centralizadas o descentralizadas. Esto podría catapultar el precio de $MAXI hacia un x10, o incluso un x100 en cuestión de pocos meses.

El proyecto Maxi Doge parece tener los atractivos para seducir a una amplia comunidad. Juega con los códigos de los inversores cripto y, en especial, de los traders degens. Así, encontramos bebidas energéticas, trading con apalancamiento, botes de proteína o incluso promesas de jubilación a los 22 años.

Desplegando un humor devastador y jugando con los códigos de los memes, Maxi Doge podría imponerse como una de las criptomonedas más populares en 2026. Hemos visto, de hecho, proyectos como Pepe, Shiba Inu, Fartcoin y otros explotar en los últimos años, y podría seguir esta trayectoria ascendente.

El precio de un token Maxi Doge es de 0,00026 dólares este miércoles, y aumentará progresivamente hasta el final de la fase de preventa. Aún hay tiempo, por tanto, de lanzarse a la aventura. Una vez lanzado en los mercados, $MAXI podría, de hecho, buscar los 0,02 dólares, o incluso más.