El precio de Dogecoin se desploma un 9 %, pero los expertos recomiendan aprovechar la caída para comprar

Key Notes

El analista Trader Tardigrade sugiere que el impulso alcista de DOGE permanece intacto, con potencial para un repunte de hasta siete veces su valor actual, llegando a 1,7 dólares.

Los expertos del mercado destacan catalizadores como el próximo lanzamiento del ETF de DOGE por Rex-Osprey y los recortes de tipos de la Reserva Federal como factores positivos para Dogecoin.

El interés abierto en futuros de DOGE ha alcanzado los 6.000 millones de dólares, su nivel más alto desde diciembre de 2024.

En el contexto de la corrección generalizada que atraviesa el mercado de las mejores memecoins, el precio de Dogecoin se ha desplomado un 9 % este 15 de septiembre, cayendo hasta mínimos de 0,26 dólares. Esta retirada llega después del rally que experimentó DOGE la semana pasada hasta los 0,31 dólares, impulsado por la expectación generada en torno al lanzamiento del ETF de DOGE por parte de Rex-Osprey.

Los analistas de mercado han manifestado que esta corrección representa una oportunidad para realizar compras en los niveles bajos.

El precio de Dogecoin podría prepararse para un rally de siete veces su valor

Tras la corrección de hoy, la cotización de Dogecoin ha experimentado un retroceso hasta los 0,26 dólares. Los analistas de mercado mantienen la convicción de que la formación del patrón alcista sigue intacta. El reconocido analista de criptomonedas Trader Tardigrade ha señalado que DOGE podría dirigirse hacia un rally de siete veces su valor actual, alcanzando los 7 dólares.

El analista añadió posteriormente que DOGE ha confirmado una ruptura alcista de un patrón triangular de largo plazo en el gráfico semanal. Destacó que esta configuración ofrece una ratio riesgo-recompensa poco común de 1:29, con potencial para impulsar DOGE hacia los 1,70 dólares.

Big Move Coming for $DOGE ? 💣 This week is a massive one for #Dogecoin, as we are getting the first ever meme coin ETF. 🔥 This could trigger a massive influx of fresh capital into $DOGE just like we saw on $BTC and $ETH. Next potential target : 1.40$ 📈 pic.twitter.com/qXk81qYyAQ — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) September 14, 2025

Aunque el lanzamiento del ETF de DOGE de Rex-Osprey generó gran expectación la semana pasada, se ha enfrentado a un retraso de una semana adicional. Esto coincidiría con el anuncio de los muy esperados recortes de tipos de la Reserva Federal esta semana, ya que es probable que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pivote la política monetaria hacia la flexibilización cuantitativa.

El analista de criptomonedas Bitcoinconsensus también sugirió que el precio de Dogecoin podría estar al borde de un movimiento significativo esta semana. Añadió que el lanzamiento del primer fondo cotizado de una meme coin serviría como catalizador principal.

Según el analista, este nuevo producto podría atraer flujos sustanciales de capital fresco hacia DOGE, de manera similar al impulso observado en Bitcoin y Ethereum tras sus respectivos debuts de ETF. Citando un patrón gráfico de tendencia alcista logarítmica para DOGE, el analista cree que la meme coin podría repuntar hasta los 1,40 dólares.

Conoce nuevas criptomonedas recién lanzadas.

El interés abierto de DOGE se dispara hasta los 6.000 millones de dólares

La meme coin DOGE también muestra fortaleza en el mercado de derivados, ya que el interés abierto se ha disparado hasta los 6.000 millones de dólares. Según los datos de Coinglass, este es el nivel más alto de interés abierto desde los niveles de diciembre de 2024.

Un aumento del interés abierto junto con el precio suele indicar impulso alcista. Esto demuestra que los operadores están destinando más capital a nuevas posiciones en lugar de cerrar las existentes. El creciente interés abierto podría conducir a un impulso adicional en el volumen de negociación diario, impulsando aún más el precio de Dogecoin.