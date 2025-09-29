El precio de Dogecoin se dispara un 4,5% mientras los operadores reaccionan al nuevo acuerdo de Elon Musk con el Gobierno estadounidense

Key Notes

El precio de Dogecoin abrió la sesión del domingo 28 de septiembre a 0,23 dólares, ya que la aprobación de Grok AI de Elon Musk para uso federal estadounidense desencadenó un repunte desde los mínimos semanales cerca de 0,21 dólares.

El interés abierto en futuros de Dogecoin saltó un 2,9% hasta los 3.900 millones de dólares mientras los operadores desafiaron la escasa liquidez y el sentimiento débil.

La aprobación de Trump sobre Grok AI de Elon Musk sugiere una renovada sintonía entre ambos.

Tras hundirse hasta mínimos de 50 días cerca de los 0,21 dólares el viernes, el precio de Dogecoin se recuperó un 4% para consolidarse alrededor de los 0,23 dólares el domingo 28 de septiembre, mientras los operadores reaccionaban a la aprobación de Grok AI, liderada por Elon Musk, para uso del gobierno federal.

Los precios de Dogecoin formaron un suelo local en 0,21 dólares tras la declaración oficial de xAI el jueves, que delineaba la expansión de sus modelos de IA de Frontera a todas las agencias federales estadounidenses durante un período de 18 meses.

El acuerdo incluye los modelos Grok 4 y Grok 4 Fast con un precio de apenas 0,42 dólares por departamento, junto con soporte de ingeniería dedicado. Esta jugada reaviva la especulación en torno a las conexiones de Musk con la comunidad de Dogecoin.

Los vínculos de Elon Musk con la memecoin más grande del mundo se remontan a años atrás, alcanzando un pico simbólico en enero de 2025 cuando el presidente Trump lo nombró jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (D.O.G.E.). Aunque Musk se alejó del cargo en mayo, la aprobación de Trump sobre Grok AI de Elon Musk sugiere ahora una renovada sintonía entre ambos entusiastas de las criptomonedas, tras una famosa disputa pública en junio.

Los datos del mercado de derivados sugieren que los operadores de Dogecoin mantuvieron una perspectiva optimista durante el fin de semana, pese a la débil actividad del mercado.

Según Coinglass, el interés abierto de Dogecoin aumentó un 1,4% hasta los 3.900 millones de dólares en 24 horas. Esto representa más de 110 millones de dólares en nuevas posiciones alcistas de DOGE desplegadas, incluso mientras se liquidaron 1,4 millones de dólares en posiciones largas frente a 438 dólares en posiciones cortas.

El volumen de futuros también cayó un 17% hasta los 3.160 millones de dólares, confirmando que los operadores de Dogecoin desafiaron la escasa liquidez para añadir nuevas posiciones el domingo.

Previsión del precio de Dogecoin: niveles clave definen escenarios alcistas y bajistas

El precio de Dogecoin cotiza actualmente cerca de los 0,231 dólares, enfrentando una fuerte resistencia tras rebotar desde la Banda de Bollinger inferior en 0,217 dólares. El repunte intradía del 4,5% y las entradas de más de 110 millones de dólares en los mercados de futuros del viernes sugieren que los operadores se están posicionando para mayores subidas.

No obstante, el RSI diario se sitúa en 44,07, inclinándose hacia territorio neutral pero aún por debajo del punto medio, mostrando que el impulso comprador está en alza, pero todavía no es dominante.

Si el impulso se fortalece, el primer objetivo alcista se sitúa en la Banda de Bollinger media alrededor de los 0,256 dólares. Un cierre por encima de este nivel marcaría una reversión alcista a corto plazo, despejando el camino hacia la zona de resistencia de 0,295 dólares cerca de la banda superior.

Con el actual sentimiento débil en el mercado de criptomonedas, una ruptura del precio de Dogecoin por encima de los 0,30 dólares probablemente requeriría especulación persistente vinculada a la renovada alianza de Elon Musk con la administración Trump.

En el lado negativo, el soporte inmediato se sitúa en 0,217 dólares. Una ruptura por debajo de este nivel arriesga exponer la zona de 0,20 dólares, que se ha mantenido firme desde julio.