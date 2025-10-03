El precio de Dogecoin se prepara para otro repunte del 60% en medio de una intensa actividad de ballenas DOGE

Key Notes

DOGE saltó un 7% hasta 0,2581 dólares mientras el volumen diario de operaciones superó los 3.000 millones de dólares, lo que refleja un sentimiento alcista en aumento.

Los gráficos de precios de Dogecoin han formado patrones como un megáfono ascendente, lo que sugiere ganancias potenciales hasta 0,43 dólares a medio plazo.

Los datos en cadena muestran que los grandes poseedores de DOGE añadieron aproximadamente 450 millones de tokens a finales de septiembre.

En medio del repunte general del mercado criptográfico, Dogecoin (DOGE, 0,26 dólares) ha registrado fuertes ganancias, disparándose otro 7% el 2 de octubre hasta 0,2581 dólares y ampliando las ganancias semanales a más del 12%.

Además, los volúmenes diarios de negociación han superado los 3.000 millones de dólares, señal de un creciente optimismo alcista. Los expertos del mercado consideran que esto podría ser el comienzo de un fuerte rally que coincide con el aumento de la actividad de las ballenas de DOGE.

El precio de Dogecoin podría registrar ganancias adicionales del 60% desde aquí

El precio de Dogecoin ha experimentado una fuerte reversión tras formar una base sólida en 0,22 dólares. El operador de criptomonedas Daan Crypto Trades destacó que DOGE ha mantenido con éxito su nivel de soporte clave, formando un mínimo más alto similar al de otras criptomonedas importantes.

$DOGE + $1 is not a possibility, it's a reality. Dogecoin Similar structures, similar accumulations before every rise. The Ascending Megaphone pattern is expanding towards + $1 pic.twitter.com/Oy6Mw6uxTq — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 1, 2025

El analista señaló que DOGE ha estado en una tendencia alcista irregular desde los mínimos de abril. Sin embargo, observó que el gráfico muestra señales constructivas. Como se aprecia en el gráfico adjunto, si DOGE continúa su patrón de máximos y mínimos cada vez más altos, podría desarrollarse finalmente un movimiento mayor hacia 0,43 dólares, registrando otra ganancia del 60%.

Otro analista de mercado, EtherNasyonal, ha identificado un patrón de megáfono ascendente en el gráfico, una estructura que suele preceder a importantes rupturas. Según el analista, Dogecoin está operando actualmente dentro de esta formación expansiva, que potencialmente podría extenderse hacia la marca de 1 dólar.

Su análisis destaca el comportamiento del precio de Dogecoin desde 2023, mostrando fases de acumulación repetidas seguidas de repuntes bruscos.

La acumulación de ballenas DOGE gana fuerza

Los datos en cadena indican que los grandes poseedores de Dogecoin han estado acumulando de manera constante durante los recientes retrocesos del mercado.

Según Santiment, las carteras que poseen entre 100.000 y 1 millón de DOGE, junto con aquellas que tienen entre 10 millones y 100 millones de DOGE, añadieron aproximadamente 450 millones de tokens a finales de septiembre. Esta actividad sugiere que manos más fuertes están capitalizando los precios más bajos, incluso mientras los poseedores de tamaño medio recortaban posiciones.

Por otro lado, el sentimiento en el mercado de derivados también está cambiando significativamente. Los datos de CoinGlass muestran que la ratio largo-corto para DOGE ha subido por encima de 1. Esto indica que más operadores se están posicionando para un impulso alcista en lugar de nuevas caídas.

La preventa de Maxi Doge gana impulso, apunta a 2,9 millones de dólares

En medio del actual repunte del precio de Dogecoin, la preventa de criptomonedas en curso de la moneda meme con temática canina Maxi Doge (MAXI) ha atraído un fuerte interés inversor, recaudando 2,673 millones de dólares hasta la fecha. El éxito de la recaudación señala confianza en el potencial a largo plazo del proyecto.

Las características de Maxi Doge incluyen recompensas por participación, un grupo de operaciones que recompensa a los principales participantes en MAXI, y planes para posibles asociaciones en operaciones basadas en perpetuos. Como resultado, los participantes han mostrado disposición a comprometer capital significativo.

Con este impulso, Maxi Doge ha sido clasificado entre las mejores preventas de criptomonedas de 2025.

Detalles de la preventa:

Precio actual : 0,00026 dólares

: 0,00026 dólares Fondos recaudados : 2,673 millones de dólares

: 2,673 millones de dólares Ticker : MAXI

: MAXI Guía tutorial: comprar Maxi Doge