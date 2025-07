El precio de Ethereum mantiene el objetivo de 4.000$ pese a la caída de 2.000 millones en interés abierto

La acción del precio de Ethereum se mantuvo estable en 3.802$ el 30 de julio, pese al enfriamiento general del mercado antes del anuncio de tipos de la Reserva Federal estadounidense. Notablemente, el interés abierto de ETH cayó 2.000 millones de dólares intradía hasta 54.100 millones, y el volumen de trading de futuros se deslizó un 32% hasta 84.700 millones, según Coinglass.

La acción resiliente del precio spot de Ethereum, pese al desapalancamiento masivo del miércoles, parece impulsada por un tridente de factores alcistas.

