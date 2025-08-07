El precio de Ethereum pierde el soporte de 3.700 dólares pese a las compras empresariales masivas, ¿qué viene ahora?

Key Notes

El precio de Ethereum ha perdido su soporte por encima de los 3.700 dólares, incluso con las recientes compras corporativas de empresas destacadas como SharpLink Gaming.

SharpLink Gaming adquirió recientemente 15.822 ETH por un valor de mercado de 54 millones de dólares.

BitMine se convirtió en la mayor tesorería de Ethereum del mundo con 833.137 ETH en su poder.

El precio de Ethereum (ETH) ha perdido su soporte por encima de los 3.700 dólares incluso con las recientes compras corporativas de empresas de primer nivel como SharpLink Gaming (SBET).

En la actualidad, la criptomoneda batalla por mantener su impulso alcista. Las perspectivas de Ethereum se ven además complicadas por las recientes salidas de capital registradas en los fondos cotizados (ETF) al contado de ETH.

SharpLink Gaming y BitMine adquieren Ethereum

SharpLink Gaming compró recientemente 15.822 ETH por un valor de mercado de 54 millones de dólares. Esta operación se suma a una adquisición previa de 14.933 ETH, elevando el total de compras de Ethereum durante la última semana a 30.755 ETH.

Como resultado de esta adquisición, las tenencias de ETH de SharpLink han alcanzado los 480.031 ETH. El precio de ETH se sitúa actualmente en 3.589,11 dólares, tras registrar una caída del 2,81% en las últimas 24 horas.

Basándose en este precio, las tenencias de ETH de la empresa valen aproximadamente 1.720 millones de dólares, convirtiéndola en uno de los mayores tenedores públicos de Ethereum a nivel mundial.

El planificador de tesorería de SharpLink Gaming, Joseph Lubin, declaró en una entrevista con Bloomberg que el plan de la empresa es convertirse en el mayor comprador de ETH del mercado.

«Creemos que podremos acumular más Ether, por acción completamente diluida, mucho más rápido que cualquier otro proyecto basado en Ethereum, o ciertamente más rápido que los proyectos basados en Bitcoin», afirmó Lubin.

Con la masiva tenencia de la compañía, SharpLink creía haber superado con éxito a otras entidades corporativas registradas en tenencias de ETH.

Sin embargo, la empresa BitMine Immersion Technologies, con sede en Las Vegas, apareció y la desbancó.

Entre el 30 de junio y el 8 de julio, BitMine ejecutó una estrategia de Ethereum que le reportó 833.137 ETH, con un valor total superior a los 2.900 millones de dólares.

En consecuencia, BitMine posee ahora la mayor tesorería de Ethereum del mundo y la tercera mayor tesorería cripto en general. Solo queda por detrás de Strategy y MARA Holdings.

La expectativa era que el precio de Ethereum reaccionase positivamente a la presión compradora de las entidades corporativas.

Lamentablemente, el principal altcoin decidió seguir una tendencia bajista, alineándose estrechamente con una salida diaria récord de 465 millones de dólares en los ETF al contado de ETH estadounidenses.

En ausencia de catalizadores sólidos o condiciones de mercado apropiadas, el precio de ETH podría caer aún más, retornando probablemente por debajo de los 3.000 dólares.

