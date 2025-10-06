El precio de Ethereum supera la resistencia de 14 días pese a una venta interna de 1.000 ETH

Key Notes

El precio de Ethereum supera los 4.600 dólares por primera vez en dos semanas, pese a la venta realizada por la Fundación Ethereum.

El mercado de derivados muestra la construcción de nuevas posiciones especulativas largas, con un incremento del 1,7% en el interés abierto en medio de un volumen plano durante el fin de semana.

Las entradas institucionales se mantienen sólidas: los ETF de ETH acumulan cinco jornadas consecutivas de ganancias netas y las reservas de Bitmine superan los 2,65 millones de ETH.

El domingo 5 de octubre, Ethereum registró una subida del 1,4% que le permitió rebasar la cota de los 4.600 dólares por primera vez en dos semanas. Los datos del mercado de derivados muestran que ETH está captando nuevas apuestas alcistas, incluso después de que la Fundación Ethereum confirmase el viernes la liquidación de 1.000 ETH.

Según CoinMarketCap, Ethereum llegó a cotizar intradía en 4.619 dólares, resistiendo un volumen de operaciones al contado más bien discreto a lo largo del fin de semana. El repunte se produjo tras el anuncio de la Fundación, que informó de su decisión de convertir 1.000 ETH en stablecoins para financiar investigación, subvenciones y donaciones.

Históricamente, las ventas de la Fundación Ethereum han ejercido presión bajista sobre el precio de ETH. Sin embargo, la actividad en los mercados de derivados de ETH durante el fin de semana podría invalidar esta tendencia.

1/ Today, The Ethereum Foundation will convert 1000 ETH to stablecoins via 🐮 @CoWSwap's TWAP feature, as part of our ongoing work to fund R&D, grants and donations, and to highlight the power of DeFi. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 3, 2025

Los últimos datos de Coinglass revelan que el interés abierto en ETH aumentó un 1,7% en las últimas 24 horas, alcanzando los 41.300 millones de dólares, pese a una caída del 7,9% en el volumen de negociación. Esta divergencia sugiere que la venta de la Fundación Ethereum no ha anulado la convicción alcista entre los operadores especulativos de ETH.

Los alcistas avanzan pese a la venta de la Fundación Ethereum

Aunque las transacciones internas suelen desencadenar ventas impulsadas por el miedo, el precio de Ethereum ha protagonizado una ruptura por encima del nivel de 4.600 dólares y ha atraído entradas netas de 700 millones de dólares en nuevas posiciones de contratos de futuros este domingo.

Valorada en aproximadamente 4,6 millones de dólares a precios actuales, los mercados parecen imperturbables ante la venta de 1.000 ETH por parte de la Fundación Ethereum, ya que la demanda institucional y las entradas en ETF proporcionan contrapesos sólidos.

Los datos de FarsideInvestors muestran que los ETF de Ethereum captaron 1.300 millones de dólares en cinco jornadas consecutivas de entradas netas la semana pasada.

Las entradas en reservas del tesoro de ETH también siguen activas: el líder del mercado, Bitmine (BMNR), ha incrementado sus tenencias de Ethereum hasta los 2,6 millones de ETH.

En conjunto, estas entradas han proporcionado a ETH la liquidez necesaria para defender la zona de resistencia de los 4.600 dólares. Si el interés abierto continúa aumentando junto con las entradas en ETF, el precio de ETH podría poner a prueba los 4.750 dólares en la próxima semana.

