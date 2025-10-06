El precio de FLOKI sube un 25% mientras los inversores apuestan por las ganancias de BNB y el lanzamiento del ETP en Europa

Key Notes

El precio de FLOKI se disparó un 25% hasta los 0,00011 dólares, superando el hito de los 1.000 millones de dólares de capitalización de mercado.

Valour lanzó el primer ETP de FLOKI en Europa, lo que supone la primera cotización regulada de BNB Chain más allá del propio BNB.

El volumen de negociación se disparó un 389% hasta los 486 millones de dólares, lo que confirma una demanda orgánica.

El precio de FLOKI saltó un 25% el sábado 4 de octubre hasta los 0,00011 dólares, elevando su capitalización de mercado por encima de los 1.000 millones de dólares por primera vez desde marzo. El repunte llegó tras el lanzamiento de un nuevo producto derivado que ofrece exposición regulada a FLOKI.

El 3 de octubre, Valour lanzó el Floki SEK ETP en bolsas europeas, convirtiendo a FLOKI en el primer token de BNB Chain, aparte del propio BNB, en conseguir una cotización regulada. El nuevo producto ofrece a los inversores europeos exposición directa a FLOKI a través de brókers como Avanza, eliminando la complejidad de crear y gestionar monederos de criptomonedas.

El repunte de dos dígitos de Floki el sábado refleja la reacción similar observada en los precios de DOGE y SHIB tras titulares relacionados con ETF.

Los datos de negociación reforzaron el sentimiento alcista. El volumen diario de operaciones de FLOKI se disparó un 425,5% hasta los 517 millones de dólares, lo que refleja una presión compradora orgánica detrás del repunte.

El repunte de BNB hacia su máximo histórico impulsa los proyectos del ecosistema

La subida de FLOKI durante el fin de semana coincidió con un impulso positivo dentro del ecosistema de BNB Chain. El precio de BNB ganó un 20% en el marco temporal semanal, alcanzando un nuevo máximo histórico de 1.185 dólares el sábado 4 de octubre. Este hito ha impactado en los principales tókenes dentro del ecosistema BNB.

Históricamente, la «temporada de BNB» ha coincidido con fuertes repuntes en proyectos del ecosistema, ya que la demanda adicional se extiende por los tókenes nativos. En las últimas 24 horas, Pancake Swap (CAKE) y FLOKI han destacado como los valores más brillantes, registrando cada uno supermovimientos con ganancias del 25% y el 30%, respectivamente.

Los proyectos recién lanzados Aster y Plasma se unieron a FLOKI entre los tres activos de BNB Chain más destacados. Según datos de Coingecko, ambos tókenes registraron ganancias modestas del 6% y el 5% en el gráfico diario. Este patrón sugiere una rotación selectiva hacia FLOKI, mientras los inversores buscan anticiparse al impacto de los inminentes veredictos sobre ETF de altcoins.

La capacidad de BNB para mantener el soporte por encima de los 1.100 dólares será crucial para determinar si los proyectos del ecosistema pueden sostener el impulso.

La preventa de Maxi Doge recauda 2,7 millones de dólares en pleno repunte de FLOKI

El explosivo repunte del 25% de FLOKI ha reavivado el apetito inversor por tókenes impulsados por memes, incluido Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge atrae a operadores especulativos con opciones de apalancamiento extremo, hasta 1000x, sin requisito de stop-loss.

La preventa de criptomonedas Maxi Doge tiene actualmente un precio de 0,00026 dólares y ya ha recaudado más de 2,7 millones de dólares de su objetivo de 3 millones. Con solo 24 horas restantes antes del siguiente nivel de precio, los inversores interesados todavía pueden obtener MAXI en el sitio web oficial de la preventa.