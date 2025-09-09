El precio de HYPE se dispara un 8% mientras las ballenas impulsan el impulso alcista

Key Notes

Las compras principales de ballenas de HYPE alcanzaron los 24 millones de dólares en un día.

HYPE está rompiendo niveles clave de resistencia y podría ver un repunte hasta los 55 dólares.

Con 18 de las últimas 20 operaciones de ballenas siendo posiciones largas, los analistas ven un fuerte impulso alcista.

El token nativo de Hyperliquid, HYPE (54,56 dólares), se disparó un 8% el lunes, a pesar del lento movimiento observado en el mercado cripto más amplio. Este repunte coincidió con un aumento en la actividad de ballenas, resultando en un incremento del 95% en el volumen de negociación de 24 horas del token.

Según los datos recopilados por LookonChain, la ballena qianbaidu.eth compró 260.900 tokens HYPE, valorados en aproximadamente 13 millones de dólares, en un solo día a través de dos carteras.

Otro inversor, la cartera 0xe0f0, abrió una posición larga de 136.906 HYPE, equivalente a alrededor de 6,9 millones de dólares.

Dos ballenas adicionales compraron conjuntamente aproximadamente 4,2 millones de dólares en HYPE, indicando una confianza creciente en el token.

OnChain Radar informó que de las últimas 20 operaciones principales, solo dos fueron posiciones cortas, mientras que las 18 restantes fueron largas. Esto refuerza aún más el sentimiento alcista entre los grandes inversores.

El precio de HYPE ha estado en una tendencia alcista constante desde abril, ganando más del 1.400% en el último año y convirtiéndose en la mejor criptomoneda para comprar en 2025.

En el momento de redactar este artículo, la undécima mayor criptomoneda cotiza alrededor de los 50,5 dólares con una capitalización de mercado de 16.890 millones de dólares.

Perspectiva alcista del precio de HYPE

El analista cripto Kamran Ashgar señaló que la línea de tendencia de soporte de HYPE ha sido probada tres veces en el último mes, cada vez llevando a un impulso alcista. Añadió que una ruptura por encima del nivel de resistencia de 52 dólares podría alimentar ganancias adicionales.

El precio de HYPE superó recientemente el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% en 48,56 dólares y ahora está probando su máximo oscilante de 51,07 dólares.

El siguiente objetivo de extensión de Fibonacci está establecido en 53,97 dólares (127,2%), sugiriendo espacio para movimiento ascendente.

El RSI se está acercando a niveles de sobrecompra, indicando fortaleza alcista pero advirtiendo contra un posible agotamiento. Si HYPE no logra mantenerse por encima de la SMA de 30 días alrededor de los 45,02 dólares, podría llevar a una caída hasta los 43,3 dólares.

Mientras tanto, el precio ha roto por encima de la Banda de Bollinger superior, señalizando un fuerte impulso ascendente. Sin embargo, también sugiere posibles retrocesos a corto plazo.

Bitcoin Hyper recauda 14,4 millones de dólares y se dispara hacia nuevos máximos

Con los ojos de HYPER puestos en nuevos máximos, Bitcoin Hyper (HYPER) está llamando la atención durante su etapa de preventa.

El proyecto ya ha recaudado unos impresionantes 14,4 millones de dólares y está abordando algunos de los mayores desafíos de Bitcoin: transacciones lentas, comisiones elevadas y la falta de capacidades integradas de contratos inteligentes.

La solución de Capa 2 de próxima generación de Bitcoin Hyper utiliza una máquina virtual optimizada para ofrecer transacciones más rápidas y económicas mientras permanece anclada de forma segura a la sólida capa base de Bitcoin.

Los primeros patrocinadores están de enhorabuena, obteniendo un enorme 76% de rentabilidad anual en tokens HYPER apostados, acumulando recompensas mientras ayudan a hacer crecer la red.

Tokenomics de HYPER e información de preventa

El ecosistema gira en torno al token HYPER, que funciona como el activo de utilidad de la red. Respalda los pagos de transacciones, las recompensas de staking y proporciona acceso a funciones avanzadas, haciéndolo esencial para las operaciones de la plataforma.

El precio actual de preventa para HYPER es de 0,012875 dólares, proporcionando a los primeros inversores una oportunidad con descuento.

Resumen del token HYPER:

Símbolo: HYPER

Precio de preventa: 0,012875 dólares

Fondos recaudados: 14,46 millones de dólares

Con el próximo aumento de precio a solo unas horas de distancia, ahora es el momento perfecto para comprar Bitcoin Hyper. Si no sabes qué criptomoneda comprar, empieza por HYPER.