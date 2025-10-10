El precio de SOL apunta a un repunte del 100% con el lanzamiento inminente del ETF de Solana

Key Notes

El analista Lark Davis señala que el gráfico técnico del precio de SOL apunta a una extensión de Fibonacci de 1,618 que marca un objetivo de 425 dólares.

Bitwise ha modificado su solicitud del ETF de Solana (BSOL) para incluir staking con una comisión récord del 0,20%.

Eric Balchunas, de Bloomberg, destaca la estrategia de comisiones bajas como una señal sólida de posibles entradas institucionales.

SOL, la criptomoneda nativa de la blockchain de Solana, registra una fuerte actividad compradora tras ganar un 4% en las últimas 24 horas y busca superar la barrera de los 230 dólares. Los expertos del mercado consideran que el precio de SOL podría prepararse para un repunte masivo del 100%, con el lanzamiento del ETF al contado de Solana cada vez más cerca. La gestora de activos Bitwise presentó recientemente una actualización de su solicitud de ETF de SOL para añadir la función de staking.

El gráfico del precio de SOL muestra un repunte más allá de los 400 dólares

El analista cripto Lark Davis destacó una configuración técnica alcista para Solana (SOL), señalando que el token está formando un patrón de taza y asa en el gráfico mensual. Según Davis, el nivel de extensión de Fibonacci de 1,618 apunta a un objetivo potencial del precio de SOL en torno a los 425 dólares.

También observó que el MACD mensual está al borde de un cruce dorado, lo que indica un fuerte impulso alcista. Con la creciente especulación en torno a una posible aprobación del ETF de Solana, Davis sugirió que si este patrón se confirma, SOL podría experimentar una aceleración pronunciada en la acción del precio a corto plazo.

Además, la aprobación de los ETF de Solana por parte de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) podría servir como catalizador adicional para impulsar el precio al alza.

El lanzamiento del ETF de Solana se acerca con el último movimiento de Bitwise

En el último acontecimiento, la gestora de activos Bitwise ha presentado una enmienda a su ETF al contado de Solana (BSOL) para introducir una función de staking junto con una estructura de comisiones competitiva. La SEC se enfrenta a un plazo límite definitivo el 16 de octubre para emitir una decisión sobre la solicitud de Bitwise.

Según la documentación presentada, Bitwise cobrará solo un 0,20% en comisiones por su próximo ETF al contado de Solana (BSOL), lo que será lo más bajo del mercado. Además, para atraer capital minorista e institucional, Bitwise no cobrará ninguna comisión durante los tres primeros meses o hasta alcanzar 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), lo que ocurra primero.

Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg, señaló que una estrategia de precios tan agresiva es poco habitual en el momento del lanzamiento, y añadió que Bitwise probablemente decidió «ir a lo bajo desde el principio» en lugar de reducir las comisiones más adelante. Lo describió como un «movimiento veterano del Terrordome», destacando que las comisiones bajas tienen un historial casi perfecto a la hora de atraer inversores.

Los expertos del mercado cripto también creen que el lanzamiento de un ETF de Solana podría producirse en las próximas dos semanas. Aparte de Solana, otros ETF cripto también se preparan para su lanzamiento según los plazos de octubre. No obstante, el cierre de la administración estadounidense podría estropear los planes y retrasar aún más el lanzamiento.

