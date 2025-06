El precio de SOL salta un 8% mientras Bybit lanza un DEX basado en Solana

Analistas como Old Hawk predicen un fuerte repunte de SOL, con objetivos de 263 dólares y más. MemeStrategy, que cotiza en Hong Kong, se convirtió en la primera empresa de la región que cotiza en bolsa en invertir en Solana, adquiriendo 2.440 tokens SOL por valor de 2,9 millones de dólares de Hong Kong.

Mientras el mercado de criptomonedas en general se consolida, el precio de Solana ha mostrado una fuerte subida del 7,83% en las últimas 24 horas, con un volumen diario de operaciones que se ha disparado un enorme 100% hasta superar los 4.530 millones de dólares. Este impulso masivo en el volumen de operaciones se produce en medio del optimismo que rodea al ETF Solana, junto con el lanzamiento por parte de la criptobolsa Bybit de una bolsa descentralizada basada en Solana, Byreal.

Durante un largo periodo de tiempo, el precio de SOL ha oscilado entre los niveles clave de soporte y resistencia de 140 a 185 dólares. La subida de hoy viene acompañada de un aumento del 100% en los volúmenes de negociación, lo que sugiere que los alcistas se están preparando para un movimiento mayor esta vez.

Según los datos de CoinGlass, el interés abierto de los futuros de SOL también ha aumentado un 10,27% hasta casi 7.000 millones de dólares. Además, las liquidaciones diarias de SOL también han superado los 14 millones de dólares, de los cuales 11 millones corresponden a liquidaciones cortas.

El destacado analista de criptomonedas Old Hawk ha esbozado una trayectoria alcista para Solana (SOL). Según el analista, el precio de SOL primero debe superar la marca de $187 para preparar el escenario para un mayor impulso alcista. Cruzar esta marca abrirá las puertas para que los alcistas la lleven a su máximo histórico de 263 dólares.

«Si se superan los 263 $, podríamos entrar fácilmente en el descubrimiento de precios», señaló Old Hawk, sugiriendo un período de crecimiento de precios inexplorado para la criptodivisa.

El analista también destacó el impacto potencial de una aprobación de Solana ETF, que podría catalizar aún más el rally. «Con un ETF en juego, podríamos incluso ver entre 400 y 500 dólares a finales de año», añadió Old Hawk.

$SOL needs to break above $187 — if that happens, there’s no major resistance until $263 📈

After that, we could easily enter price discovery 🚀

If a Solana ETF gets approved, we might even see $400–$500 by year’s end 💰 pic.twitter.com/zwzodHRcIQ

— OldHawk (@oldhawksol) June 15, 2025