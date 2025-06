El precio de SOL sube un 4,77% mientras aumentan las probabilidades de aprobación del ETF spot de Solana

El volumen de negociación diario se disparó un 40% hasta los 5.420 millones de dólares, con SOL consolidándose en 165 dólares, preparado para una ruptura que podría llevar potencialmente a un repunte de 5x a 10x.

Los analistas de Bloomberg sugieren que una aprobación del ETF de Solana podría ser inminente, con siete emisores que ya han presentado solicitudes para ETF spot.

El precio de Solana SOL de 164,9 dólares ha experimentado un repunte saludable en las últimas 24 horas, ganando casi un 5% mientras aumentan las probabilidades de aprobación de un ETF de Solana, según el último informe de Bloomberg. Además, el volumen de negociación diario de SOL también se ha disparado casi un 40% hasta los 5.420 millones de dólares, mostrando un fuerte sentimiento alcista para el competidor de Ethereum.

Al momento de escribir esto, el precio de SOL cotiza a 165 dólares, donde se ha estado consolidando durante el último mes.

Solana está al borde de una ruptura significativa, con analistas sugiriendo que superar la marca de los 200 dólares podría desencadenar una carrera alcista sustancial. Según el experto del mercado Ali Martínez, este hito podría allanar el camino para un potencial aumento de 5x a 10x en el precio de Solana.

Según los datos de CoinGlass, el interés abierto de futuros de Solana ha aumentado un 11% en las últimas 24 horas, superando los 7.500 millones de dólares, sugiriendo un fuerte sentimiento alcista para la altcoin.

Los estrategas de ETF de Bloomberg James Seyffart y Eric Balchunas han compartido una actualización importante señalando que se acerca un verano de ETF de altcoins, siendo el ETF de Solana el que tiene las mayores probabilidades de aprobación. Un total de siete emisores ya han presentado solicitudes para ETF spot de Solana.

Además, los analistas de Bloomberg también declararon que la SEC de Estados Unidos podría acelerar las decisiones sobre las solicitudes de ETF spot de Solana y de staking en respuesta a los esfuerzos de Rex-Osprey para aprovechar soluciones regulatorias y legales para lanzar productos de staking de Solana y Ether.

El presidente de ETF Store, Nate Geraci, comentó sobre el desarrollo.

Looks like SEC about to open floodgates on crypto ETFs…

Last step before all major brokerages offer direct spot crypto trading.

Then we head down path towards full securities tokenization.

ETFs = bridge b/w tradi & defi.

That bridge is nearly built.

Crypto going mainstream.

— Nate Geraci (@NateGeraci) June 11, 2025