El precio de Solana busca el objetivo de 215 dólares en volatilidad tras las entradas de 1.000 millones de dólares en Bitcoin envuelto y la presentación del ETF de Cyber Hornet

Key Notes

El precio de Solana se mantiene por encima de los 200 dólares a pesar del debilitamiento del volumen, apoyado por las entradas de Bitcoin envuelto y la especulación sobre ETF.

La oferta de WBTC en Solana supera los 1.000 millones de dólares, marcando cinco meses consecutivos de crecimiento.

Cyber Hornet presenta un ETF que combina futuros de Solana con acciones del S&P 500, señalando la integración gradual de las criptomonedas en Wall Street.

El precio de Solana (SOL) logró evitar un cierre por debajo de los 200 dólares pese a una caída significativa en el volumen de negociación. Entre los eventos clave que respaldaron la resistente actuación de Solana durante el fin de semana se encuentran una entrada de 1.000 millones de dólares en Bitcoin envuelto acuñado en Solana y otra presentación vital de ETF por parte de la firma estadounidense Cyber Hornet.

El viernes, el agregador de noticias de Solana, SolanaFloor, alertó a la comunidad sobre el hecho de que la oferta de Bitcoin envuelto (WBTC) en Solana había cruzado el hito de los 1.000 millones de dólares. Según el gráfico de Dune compartido en la publicación, la oferta de WBTC de Solana ha registrado cinco aumentos consecutivos mes tras mes desde mayo de 2025.

Esto indica que las recientes actualizaciones innovadoras de la red han llevado a Solana a emerger como un destino principal para los inversores que buscan ingresos pasivos sobre sus tenencias de BTC mientras el mercado se consolida. Si este impacto positivo de las entradas activas por parte de los poseedores de BTC ha sido fundamental para el precio de Solana, ha evitado caídas importantes por debajo de los 200 dólares.

La presentación del ETF de Cyber Hornet podría desencadenar una reacción retardada en el precio de SOL

La inclusión de Solana en la presentación del ETF de Cyber Hornet es otro evento clave que puede no haberse reflejado completamente en el precio antes del cierre de los mercados oficiales el viernes. Cyber Hornet Trust reveló planes para lanzar tres ETF que integran acciones del S&P 500 con exposición a futuros de criptomonedas.

🚨NEW: Wrapped Bitcoin supply on @Solana has hit an all-time high of 9,270 $BTC, surpassing $1.03B market cap onchain for the first time. pic.twitter.com/nkjxEHTt7D — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 26, 2025

Según la presentación ante la SEC fechada el 26 de septiembre, uno de los vehículos propuestos asignará el 75% de los activos a acciones estadounidenses de gran capitalización, dedicando el 25% a futuros de Solana. El fondo proporcionará exposición indirecta a criptomonedas a través de contratos listados en CME e intercambios regulados.

Si se aprueba, el ETF cotizará en el Nasdaq, ofreciendo a los inversores tradicionales otra exposición diversificada y regulada al ecosistema de Solana.

Cabe destacar que Cyber Hornet Trust gestiona actualmente un producto ETF similar, el S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB), que al 26 de septiembre ha atraído activos netos por valor de 6 millones de dólares.

La última presentación complementa el ETF Bitcoin 75/25 existente de Cyber Hornet, señalando una intención de expandir la cobertura hacia las principales altcoins. Sujeto a aprobación, la inclusión de Solana en la última presentación de Cyber Hornet enfatiza aún más su preferencia entre los inversores corporativos, especialmente aquellos que buscan ventajas adicionales de los ingresos por rendimiento.

Previsión del precio de Solana: ¿está en juego un repunte hacia los 250 dólares para la semana que viene?

El precio de Solana se consolidó cerca de los 203 dólares al momento de esta publicación, después de defender el suelo de los 200 dólares. Sin embargo, los indicadores técnicos en el gráfico diario de precios SOLUSD revelan señales mixtas.

El canal de Keltner sitúa la resistencia inmediata cerca de los 216,98 dólares, alineándose con la línea media. Una ruptura por encima de este nivel podría desatar impulso hacia el canal superior en los 239,24 dólares. Por el contrario, el canal inferior en los 194,72 dólares sigue siendo el marcador clave de la baja, con el fallo en mantenerlo exponiendo potencialmente a mayores descensos.

El indicador Volatility Stop (VStop) se sitúa cerca de los 215,24 dólares, sugiriendo que los alcistas deben recuperar este nivel para neutralizar el impulso bajista en curso. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 42,28 indica que SOL permanece en territorio bajista pero con tendencia ascendente, sugiriendo un posible rally de alivio si persisten las compras.

La defensa sostenida del soporte de los 200 dólares, combinada con un empuje por encima de los 217 dólares, podría desbloquear un repunte hacia los 239 dólares. Si los alcistas permanecen dominantes, una ruptura más allá del canal superior de Keltner validaría un objetivo de 250 dólares, especialmente si las entradas de WBTC y el entusiasmo por los ETF sostienen el interés institucional.

En el lado negativo, el fallo en superar la resistencia de los 215 dólares podría hacer que el precio de Solana entre en una fase de corrección prolongada hacia los 194 dólares.

La preventa de Best Wallet (BEST) alcanza los 16,1 millones de dólares mientras el repunte de Solana atrae interés

En medio de la reciente consolidación de precios de Solana por encima de los 200 dólares, Best Wallet (BEST) también ha emergido como un proyecto destacado en fase inicial. Diseñada como una solución de almacenamiento multicadena, enfatiza características de seguridad de grado institucional para abordar las vulnerabilidades en las carteras no custodiales actuales.

Las estimaciones de la industria sugieren que el mercado de carteras no custodiales podría valer más de 11.000 millones de dólares en los próximos años, ofreciendo un potencial de crecimiento significativo para los primeros inversores de Best Wallet.

Al momento de esta publicación, la preventa de Best Wallet ha superado los 16,1 millones de dólares, con solo unas horas restantes antes de la próxima actualización de precios. Los participantes interesados aún pueden adquirir tokens BEST a 0,0257 dólares a través del sitio web oficial.