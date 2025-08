El precio de Solana recupera los 170 dólares mientras Seeker Mobile llega a todo el mundo

Desde cotizar en torno a los 162 dólares hace unos días, Solana (SOL, 163,6 dólares) ha recuperado recientemente los 170 dólares, un movimiento que coincide con el comienzo de los envíos globales de los teléfonos Seeker Mobile.

Este optimismo en el mercado general sugiere la posibilidad de que la criptomoneda asegure más ganancias a corto plazo. La moneda podría llegar incluso hasta los 200 dólares o más si se mantienen las condiciones del ecosistema y el sentimiento positivo del mercado cripto en general.

Hace aproximadamente 24 horas, Solana Mobile anunció en X que decenas de miles de teléfonos Seeker habían comenzado a enviarse a clientes de todo el mundo.

El smartphone está llegando a usuarios en más de 50 países. La noticia ha desatado la emoción en el ecosistema, ya que SOL subió rápidamente más del 5% poco después del anuncio. En comparación con los teléfonos Saga, que tuvieron un arranque lento, Seeker está empezando con un ritmo prometedor.

Solana anunció inicialmente Seeker en la conferencia Token2049. En aquel momento, la red prometió mejoras significativas respecto a Saga, que fue su primer dispositivo inteligente.

Seekers officially start shipping today! Thank you for your support and belief in Solana Mobile since day one.

We’re sending tens of thousands of devices to 50+ countries around the world, so sit tight as your order makes its way through over the coming weeks. pic.twitter.com/dQtkWi26JB

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) August 4, 2025